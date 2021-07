‘Fuego en el mar’ fue provocado por tormenta eléctrica y fuga de gas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que los primeros reportes sobre las causas del incendio en una línea submarina de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Campeche tienen que ver con tormentas eléctricas en la región y una fuga de gas.

El mandatario explicó que un gasoducto de gas y nitrógeno explotó derivado de las lluvias y tormentas con descargas eléctricas que se presenciaron en la región.

“Los primeros reportes que tenemos tienen que ver con una fuga de gas y nitrógeno en un gasoducto que con lluvia, tormenta y descargas eléctricas explotó. Afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas, se controló relativamente pronto, en muy pocas horas, y ya se inició la investigación”, dijo en la ‘mañanera’.

El presidente @lopezobrador_ descartó que el incendio en la línea submarina de Pemex haya sido provocado. Añadió que la FGR y la Secretaría del Medio Ambiente trabajarán en el caso. pic.twitter.com/cucaqFjaJ7 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 5, 2021

Asimismo, dio a conocer que tanto Pemex como Secretaría del Medio Ambiente están realizando un avalúo y análisis sobre los daños ocasionados y aseguró que se repararán.

En tanto, descartó que esto haya sido provocado; sin embargo, remarcó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación.

“Fue un accidente lo que sucedió, descartamos que se haya tratado de algo intencionado”.

‘Fuego en el mar’: el mundo anda hablando de México... y no de una buena forma

Este suceso ya le dio la vuelta al mundo y puso en el ojo del huracán la política energética del Gobierno mexicano basada en aumentar la producción de combustibles fósiles, en un mundo que pide migrar a energías verdes para mitigar los efectos del calentamiento global.

Una enorme mancha roja, más grande que la Ciudad de México, es la forma en la que se ven, desde la atmósfera, las emisiones de dióxido de nitrógeno emitidas por el ducto de Pemex que puso al mar en llamas.

La joven activista sueca Greta Thunberg, una de las caras más visibles de la lucha contra el cambio climático, no se quedó callada ante este suceso: el incendio en el Golfo de México, expresó, es muestra del desinterés de los líderes mundiales por buscar alternativas más sustentables para la generación de energía.

En ese sentido, López Obrador respondió que su Gobierno está trabajando para crear alternativas y no depender de combustibles fósiles.

“Estamos avanzando para crear alternativas para no depender de combustibles fósiles, de recursos no renovables. Tan es así que ya se puso un tope a la extracción de crudo, no vamos a extraer más de 2 millones de barriles diarios”, agregó.