AMLO ‘pasa’ a Ramírez de la O lista de encargos en Hacienda

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dará continuidad al trabajo de Arturo Herrera, pero también tendrá encargos.

“Tenemos que cuidar que no se endeude al país, son las recomendaciones, que no gastemos más de lo que ingresa (...) No vamos a solicitar deuda adicional, vamos a seguir con la misma política. Todas son las recomendaciones, desde luego, más eficiencia, cero corrupción y austeridad republicana, administración eficiente, sin corrupción. Y un gobierno sin lujos, sin derroche, sin gastos superflúos, eso es”, apuntó.

El mandatario federal señaló que Ramírez de la O es un profesional en el manejo de la economía, es reconocido en el mundo de las finanzas y una persona seria que mantendrá la misma política macroeconómica que se ha llevado hasta ahora.

En cuanto a la banca de desarrollo, López Obrador comentó que la recomendación para el nuevo secretario es utilizarla para financiar proyectos estratégicos del sector público y privado.

El pasado 10 de junio, el presidente informó que propondrá al Senado de la República a Arturo Herrera como gobernador del Banco de México, y que este será sustituido por Rogelio Ramírez de la O como titular de Hacienda.