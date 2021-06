AMLO anuncia tres reformas constitucionales que enviará al Congreso

El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará próximamente tres propuestas de reformas constitucionales al Congreso de la Unión, según dijo en su más reciente reunión con empresarios.

Al respecto, el mandatario federal apuntó que “no van a haber reformas promovidas por el Ejecutivo para aumentar impuestos”, pero sí tiene tres propuestas en la lista. Estas son:

1. Reforma eléctrica

Una reforma con la que se buscará fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el fin de que usuarios domésticos no paguen más por el servicio de luz que las grandes corporaciones.

“Yo no quería llegar a una reforma constitucional de la industria eléctrica. Todavía no se publicaba la ley y empezaron a aprobarse por los jueces los amparos, entonces, ¿qué nos queda? Presentar una reforma constitucional en materia eléctrica”, apuntó.

"Todavía no se publicaba la ley y empezaron a aprobarse por los jueces los amparos, entonces, ¿qué nos queda?, presentar una reforma constitucional en materia eléctrica", argumentó

2. Reforma electoral

El presidente consideró que es necesario que exista una independencia real en los procesos electorales para que “no domine el conservadurismo”, por lo que es necesario que quienes coordinan los comicios sean “auténticos demócratas”.

En la misma, se buscaría reducir los costos de los procesos electorales, pues López Obrador consideró que en México se realizan las elecciones más caras del mundo.

“Otra cuestión: ¿para qué tantos diputados? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría, por qué no se quitan los 200 plurinomnales? Pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores. Vamos a reformar la ley, la Constitución, para que haya democracia plena”, explicó.

El presidente criticó el costo del reciente proceso electoral: "No es posible que se destinen 20 mil mdp, son las elecciones más caras del mundo".

3. Guardia Nacional

El presidente López Obrador dijo que no quisiera que la Guardia Nacional pase a cualquier institución y se ‘eche a perder’.

“Por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, adelantó.

López Obrador consideró que las reformas constitucionales más importantes ya se hicieron, como la relacionada con las becas y apoyos sociales, pero que todavía podrá enviar estas durante su mandato.

En cuanto a los tiempos, dijo que la que más le interesa es la reforma eléctrica y espera que pueda resolverse este año o a principios del próximo.

El año entrante, 2022, enviaría al Congreso la propuesta electoral, y para 2023, una vez que se acredite el funcionamiento de la Guardia Nacional, haría esta otra propuesta.