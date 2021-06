PRD pide investigar a López-Gatell por manejo de pandemia

Legisladores del PRD demandaron este domingo a la Cámara de Diputados crear una Comisión Especial que investigue la actuación de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en la pandemia causada por el coronavirus.

Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo parlamentario del PRD, señaló en un video publicado en sus redes sociales que los mexicanos “tenemos derecho a la verdad” y conocer las cifras reales de las muertes y contagios que provocó el COVID-19 en el país.

“(Conferencias de salud) no fueron un ejercicio de transparencia sino una estrategia de desinformación y manipulación con fines políticos para ocultar el verdadero impacto de la crisis sanitaria previo a las elecciones”, dijo, al respecto, Juárez Piña.

“Y de manera irresponsable Gatell fue cómplice de estas decisiones al no respaldar el uso del cubrebocas, ocultar las cifras reales de contagios y decesos, sumarse a las descalificaciones contra quienes advertían que la política de salud no era correcta y no tener el valor de decirle a López Obrador que se estaba equivocando”, continuó. Con 274 nuevas defunciones registradas, hasta este sábado sumaban en el país 230 mil 095 personas fallecidas a causa del COVID-19, informó la Secretaría de Salud.

Mediante un comunicado detalló que el total de casos activos estimados del virus ascendió a 22 mil 728 para dar un total de dos millones 451 mil 469 casos acumulados estimados.