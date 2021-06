Ya hay detenidos por asesinato de Alma Barragán, candidata a presidencia municipal en Guanajuato: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que ya ha habido arrestos por el caso del asesinato de Alma Barragán, quien era candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato.

Indicó que el miércoles habrá un informe en la conferencia matutina sobre los hechos de violencia en torno a las elecciones: “han presentado denuncias sobre estos hechos y queremos informar de cómo se ha avanzado en el castigo a los responsables, hasta en el caso reciente de la candidata de Guanajuato, ya ayer hubieron detenciones”, adelantó.

Dijo que esto no solo lo decía para informar a la población, sino también para enviar un mensaje a quienes cometen delitos, para que sepan que no habrá impunidad.

“Lo digo porque a los que se portan mal les puede llegar la información, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada, porque están bien parados, porque tienen compradas a las autoridades. Eso ya no funciona, ya no aplica, ya son otros tiempos. El que comete un delito es castigado”, puntualizó.

Alma Rosa Barragán Santiago, candidata de MC a la presidencia municipal de Moroleón, fue asesinada la noche del martes 25 de mayo durante un acto de campaña.

De acuerdo con testigos, llegaron al lugar hombres armados quienes abrieron fuego contra ella. En este hecho, dos personas más -un hombre y una menor de edad- resultaron lesionadas.