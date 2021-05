El movimiento democrático de 1988 debe continuar y no caer en un nuevo autoritarismo: Porfirio Muñoz Ledo

El diputado Porfirio Muñoz Ledo indicó que la actual administración no debe caer en una regresión autoritaria sino continuar con el movimiento de transición democrática.

“El movimiento democrático de 1988 debe continuar y no caer en un nuevo autoritarismo. El movimiento no puede tener una regresión autoritaria; debe culminar una transición democrática hasta sus últimas consecuencias”, consideró en entrevista para La Silla Roja.

“Soy incómodo para los que no hablan, para los mudos, para los seguidores del dedo; yo estoy contra la dedocracia, que fue el sentido de nuestro movimiento de1988″, agregó.

Añadió que está “a favor de los principios estatutarios de Morena”, pero en contra “de los que los violan abiertamente, que no se valen de las facultades que como miembro del partido les conceden y presiden la audiencia servil”.

Indicó en la charla con Enrique Quintana, Víctor Piz y Leonardo Kourchenko, señaló que los legisladores de Morena solo están promoviendo reformas que vienen de Palacio Nacional, lo que atenta cínicamente contra la división de poderes.

“Que seamos del mismo partido del Presidente no quiere decir que seamos una manada, no nos manda un pastor. Yo soy incómodo para los que son mansos, o mensos, que repiten 4T, 4T, sin saber de qué se trata y que están siempre pendiente de un dedo que va a caer sobre ellos. Esa no es la posición de un parlamentario”, opinó.

Indicó que pese a que no logró ser presidente de Morena, está a favor de que en el partido prevalezca la libertad del criterio y se respete a los militantes.