Pido perdón a víctimas de tragedia en la Línea 12 del Metro: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió perdón este martes a las víctimas del desplome de la Línea 12 del Metro.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario señaló que lamenta este tipo de desgracias.

“Yo les pido perdón. Todos los días lamento mucho estas desgracias, no como autoridad, sino como persona. Deseo que nadie sufra. Esa es mi convicción”, dijo el titular del Ejecutivo.

Asimismo, López Obrador apuntó que su Gobierno no le da la espalda al dolor humano.

“Nada humano, me es ajeno. Desde luego que sí, ofrecer disculpas y perdón. Nosotros no somos superiores, somos iguales, somos humanos. No le damos la espalda al dolor humano”, sostuvo.

En tanto, destacó que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno capitalina, ha atendido a los familiares de las víctimas.

El pasado 3 de mayo se registró un desplome entre las estaciones Tezonco y Olivos, que ha cobrado la vida de 26 personas.

Tras el accidente, Sheinbaum, anunció que se realizaría una revisión estructural de toda la línea, así como de otros tramos elevados del Metro.