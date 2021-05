Mamá de Brandon acusa ‘intimidación’ del gobierno capitalino

Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni, menor fallecido el 3 de mayo por el desplome de una trabe de la Línea 12 del Metro, acusó que el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, intimidó a su esposo.

Explicó que dicho acoso se dio debido a que su familia sacó a su esposo, también lesionado en el desplome del Metro, de un hospital público de Balbuena, para meterlo a un hospital privado, por falta de atención.

“El gobierno interviene, gente del chaleco gris y verde, obviamente mandados por el Presidente y la jefa de Gobierno, eso es evidente, se presentan ante mi esposo a intimidar, se presentan a decirle que si él sale de ese hospital no se le va a pagar la indemnización ni la póliza, que no se le va a pagar nada”, dijo.

En rueda de prensa la mujer acusó maltrato por parte de las autoridades, pues no han recibido la atención adecuada ni en materia de indemnización para su hijo fallecido, ni en atención médica para su esposo.

“Me marcó la jefa de Gobierno para decir que hay apoyo, pero no hay apoyo”, acusó y explicó que, durante la estancia de su esposo en un hospital público, estaba desatendido.

“La pregunta es dónde está ese apoyo y dónde está esa póliza de gastos médicos. Me tuve que ver en la necesidad de sacar a mi esposo (del hospital público), porque no hay médicos a su cargo, sólo enfermeras y, sin embargo, se molesta el gobierno”, insistió.

Agregó que presentará una denuncia penal contra quien resulte responsable por la muerte de su hijo de 12 años, quien fue una de las 26 víctimas del siniestro ocurrido el 3 de mayo en la estación Olivos.

Aseguró que su intención no es una indemnización, sino la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo. Aseguró que ni con una suma millonaria podrán devolverle a su hijo con vida. “No estoy pidiendo indemnización porque nada, nada, me lo va a regresar, y si fuera así, créanme que pediría la cantidad más alta si yo supiera que ese dinero me lo va a regresar, pero nada me lo va a regresar”, lamentó.