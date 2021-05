Le llegó su hora a López-Gatell: mañana recibe vacuna

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recibirá este jueves la vacuna contra el COVID-19.

“No me he vacunado porque no me había tocado, como había dicho tengo 52 años, mañana a las 9 de la mañana me toca vacunarme y lo haré con mucho gusto. Ya me llegó el turno”, detalló.

México aplicó el martes, hasta un corte realizado a las 21:00 horas, 230 mil 301 dosis de vacunas contra el coronavirus, por lo que el total ascendió a 21 millones 589 mil 272 inoculaciones.

López-Gatell detalló que ya suman 14 millones 368 mil 460 las personas vacunadas, ya sea con esquemas de dos dosis o de una, como es el caso del biológico de Cansino.

El funcionario federal recordó que la siguiente etapa de inmunización en el país incluirá a mujeres embarazadas.