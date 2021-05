Mónica Rangel salva candidatura a SLP; INE multará a Morena con 5.9 mdp

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó retirarle la candidatura a Mónica Rangel, abanderada de Morena al Gobierno de San Luis Potosí, pese a que acreditó que no reportó publicidad contratada en Facebook con fines proselitistas.

Inicialmente, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE había propuesto cancelarle el registro a Rangel por no reportar erogaciones ante la autoridad, no obstante, por 8 votos a favor y tres en contra, el árbitro electoral decidió sancionarla con una multa de 434 mil 400 pesos, además de que impuso a Morena una sanción de 5 millones 923 mil 788 pesos debido a la citada irregularidad.

La consejera Dania Ravel explicó que, aunque Rangel erogó 148 mil 769 pesos para pautar publicidad en Facebook sin informar de ello al Instituto, esos gastos se realizaron posteriormente a que terminó el periodo de precampaña.

Ergo, a diferencia de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a quienes el INE les tumbó el registro por no reportar gastos de precampaña, la abanderada al gobierno potosino no realizó esos gastos como precandidata, sino en el periodo de intercampañas, por lo cual no procedía cancelarle el registro.

“Es decir, no se acredita que fue realizada en el periodo de precampaña para la gubernatura de San Luis Potosí, sino posterior a ésta”, explicó la consejera.

“Otro hecho es que la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE informó que no encontró encuestas o propaganda en medios impresos y electrónicos en las que se advirtieran un posicionamiento como aspirantes o precandidatas de las denunciadas dentro del periodo de precampañas”.