¿Qué planea hacer AMLO con el INE?

Como parte de la reforma administrativa que busca eliminar los órganos autónomos, el Instituto Nacional Electoral (INE) desaparecería, y las funciones del organismo electoral irían al Poder Judicial, planteó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

¿Este instituto electoral a qué secretaría o de qué secretaría dependería?, ¿o cómo sería?, se le cuestionó al mandatario mexicano durante su acostumbrada conferencia matutina del pasado jueves.

“No, no, no. Tiene que ser autónomo verdaderamente, es que ahora no lo es. Y podría estar en el Poder Judicial. Un poder autónomo, independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo”.

En la reforma administrativa que el Ejecutivo enviará al Congreso de la Unión se contempla desaparecer organismos autónomos como es el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). “No hacen nada de nada y ganan mucho”, afirmó López Obrador.

El Ejecutivo federal afirmó que se tiene que buscar un mecanismo en la que la gente puedan confiar. ¿Qué es lo que se busca?, se le preguntó. “Bueno, que ya no haya simulación, que sean auténticos representantes de los ciudadanos”.

El mandatario mexicano también criticó la forma de actuar del INE y del Tribunal Electoral en el caso de la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Aseguró que la decisión final debió tenerla el pueblo de Guerrero y de Michoacán y que se tiene que buscar la manera de que se respete eso.

“Yo soy partidario, en efecto, de que sea la gente la que decida, que no suceda lo de ayer, antier, que estos consejeros del INE, magistrados del tribunal, considero que, violando la Constitución, dejaron sin el derecho a participar a dos candidatos, al candidato de Michoacán, al candidato de Guerrero, de Morena, creo que es violatorio de la Constitución”, dijo.

López Obrador dijo que sería viable que organismos autónomos como el INE rindieran cuentas. “Un día vamos aquí a mostrar, porque la gente no lo sabe, de cuánto es el presupuesto del INE y de los partidos, porque la mitad es para los partidos y la otra mitad es para el INE... Los consejeros ganan el doble de lo que yo gano y trabajamos igual”, sostuvo.