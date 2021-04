Candidatos sustitutos en Guerrero y Michoacán no les gustarán al INE y al Tribunal Electoral: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este jueves que los candidatos sustitutos a las gubernaturas de los estados de Guerrero y Michoacán no les gustará al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Me preguntas quiénes son los nuevos candidatos sustitutos, pues no les van a gustar tampoco porque el propósito es que no haya democracia, hay fobia. Estos organismos están al servicio del partido conservador”, sostuvo el mandatario en la ‘mañanera’.

En días anteriores, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó por mayoría de votos negarles el registro a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón como candidatos a gobernador por no presentar sus informes de gastos de precampaña.

Asimismo, apuntó que la decisión en torno a ‘tirar’ las candidaturas de los morenistas es “un acto de provocación, ayer lo que planteé fue que no se debe caer en la provocación, hay que evadir el acoso, no rendirse”. Además, señaló que no intervendrá en la selección de los nuevos aspirantes.

“Ya más sobre la pregunta de quiénes serán los candidatos yo ahí no me meto, eso corresponde al partido, en este caso a Morena. Yo lo que defiendo es la democracia”, agregó el titular del Ejecutivo.

Ayer la dirigencia de Morena, en una reunión privada, designó a Salgado Macedonio y a Morón como los dirigentes locales del partido en Guerrero y Michoacán, respectivamente, confirmaron fuentes del partido.