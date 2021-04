Tribunal Electoral le quitó el derecho a elegir al pueblo de Guerrero: AMLO sobre candidatura de Salgado Macedonio

Además, el titular del Ejecutivo envió un mensaje a los ciudadanos de estas entidades y pidió que no se desanimen y no se exalten. (Tomada de YouTube.)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les quitó el derecho a elegir a los pueblos de Guerrero y Michoacán tras cancelar candidaturas a las gubernaturas.

“En este caso no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, se descalificó y se afectó a los ciudadanos, se les quitó un derecho a elegir, un derecho fundamental y democrático”, sostuvo el mandatario en la ‘mañanera’.

Además, el titular del Ejecutivo envió un mensaje a los ciudadanos de estas entidades y pidió que “no se desanimen y no se exalten (...) no engancharse, no caer en la provocación”.

El día de ayer, el Tribunal ratificó la decisión de retirar las candidaturas de los morenistas por la omisión de presentación de gastos de precampaña.

En el caso del senador con licencia, Salgado Macedonio, tendrá que acatar la decisión y no podrá contender en las elecciones del próximo 6 de junio, por lo que Morena tendrá 48 horas para presentar otro candidato a la gubernatura.

"Hay que hacer valer la democracia. ¿Ustedes creen que los consejeros del @INEMexico o los magistrados del Tribunal Electoral son demócratas? No, al contrario, conspiran contra la democracia", sostuvo @lopezobrador_ tras la cancelación de las candidaturas de Salgado y Morón. pic.twitter.com/5pPfsmnxsr — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 28, 2021

Asimismo, consideraron que la omisión en la presentación de gastos de precampaña de Salgado Macedonio fue deliberada y dolosa por lo que adquirió una “gravedad mayor” que afectó los principios de equidad en la contienda, así como los de rendición de cuenta y de transparencia.

El presidente también apuntó que “se debe respetar el veredicto, la sentencia, porque tenemos nosotros que apostar a la democracia”.