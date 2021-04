Salgado Macedonio pide reforma para desaparecer al INE y al Tribunal Electoral

El ahora excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, adelantó que acudirá a instancias internacionales para hacer valer el respeto a la democracia, además de convocar a las cámaras de Diputados y Senadores para llevar a cabo una “gran reforma judicial y electoral para que desaparezca el INE y el TEPJF”.

“Desde ahorita convoco a la Cámara de Diputados y Senadores a hacer una gran reforma judicial y electoral para que estos dos órganos no existan nunca más, porque no resuelven nada apegado a derecho”, dijo.

Luego de que por amplia mayoría los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificaron el retiro de su candidatura al gobierno de Guerrero, Salgado Macedonio encabezó un improvisado encuentro con sus seguidores.

Adelantó que este miércoles liderará una gran asamblea popular en la plaza Granados Maldonado de Chilpancingo para dar a conocer lo que sigue en su lucha por participar en el actual proceso electoral.

“Tenemos muchos artículos que todavía nos falta por agotar, muchas instancias por agotar, al menos tenemos tres más y como estamos en un Estado federado y esta es una República, el gobierno firma tratados internacionales a los que se tienen que ceñir y respetar”, dijo.

Ante el grito de “no estas solo, no estas solo”, Salgado Macedonio aseguró que Morena cumplirá con el plazo de 48 horas que le dieron para designar un nuevo candidato a la gubernatura de Guerrero, pero insistió en que este podría quedar sin efecto al momento que gane su lucha.

“Da coraje, indignación, rabia, pero tenemos que actuar con la mente fría, el corazón caliente y la mente fría, porque no vamos a permitir que esto se vaya a la borda, no vamos a desbordar el movimiento, esto es de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, de adultos mayores, esto es de todos, es del pueblo”.

También adelantó que recorrerá todos los pueblos de Guerrero para apoyar a todos los candidatos de Morena, a quienes hará ganar en las elecciones el próximo 6 de junio.

“Algunos están brincando de gusto y dicen ‘ya la hicimos, ya la hicimos, no quedó El Toro’ (como se le conoce). Pero de una vez se los digo: no se alegren, no se alegren porque les vamos a ganar el 6 de junio, les vamos a ganar con todo”, recalco.

Cabe destacar que, durante la reunión que se llevó a cabo en un jardín particular ubicado al sur de Chilpancingo, los asistentes comenzaron a circular la versión de que la designación del nuevo candidato de Morena al gobierno de Guerrero podría recaer en alguna de las tres hijas de Félix Salgado: Liz, Sol e incluso Evelyn quien previamente ya se había autodescartado.