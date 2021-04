Colaboradores de Lozoya negaron entrega de sobornos por reforma energética, dice defensa de Lavalle

La defensa del exsenador panista Jorge Luis Lavalle presentará como testigos en el caso a dos excolaboradores de Emilio Lozoya, pues advierte que ambos negaron la versión del director de Pemex de haber entregado sobornos para aprobar la reforma energética.

“Las personas que Emilio Lozoya señaló como aquellas que realizaron la conducta y que la realidad de las cosas es que una vez que pudieron ser entrevistadas por esta defensa, niegan completamente los hechos de Lozoya, es decir, todo lo que dicen que se recibió y se repartió por parte de él, lo niegan”, dijo José Zapata Altamirano, abogado de Lavalle.

A su ingreso al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde este lunes se lleva a cabo la continuación de la audiencia inicial contra Lavalle, el litigante agregó que hoy se aportaron casi 20 datos de prueba para demostrar la inocencia de su cliente quien hoy sabrá si lo vinculan o no a proceso.

Los testigos a los que se refirió el abogado, a quienes omitió su nombre, son Rodrigo Arteaga Santoyo y Francisco Olascoaga Rodríguez, secretario particular y jefe del Departamento Administrativo del director de Pemex.

Agregó que otra de las pruebas de descargo que presentarán son tendientes a desvirtuar el video que se hizo público dónde se ve a personas guardando fajos de billetes y el cual se presentó como evidencia de los supuestos sobornos entregados a legisladores y funcionarios públicos.

Dijo que todo apunta a qué dicho video se grabó mucho después de que se aprobaron la reforma energética y data de fecha más reciente.

“No existe dentro de la carpeta 16 horas de video, como estaba ofertado desde el principio, solamente existe un video de 4 minutos y 15 segundos que además es un video editado, no sabemos de que fecha es y no sabemos cuándo se grabó, de hecho, hay una discrepancia interesante en cuanto a la fecha de su creación y en cuanto a su huso horario en el que se creó ese video, que corresponde a fecha mucho más cercana y no refleja la realidad de qué fue lo que pasó en ese video”, agregó.

Durante la audiencia de este lunes se presentaron una serie de problemas técnicos por lo que se ha retrasado el desarrollo de la misma.

El Juez ha decretado varios recesos y, aunque se reanudó la audiencia durante unos minutos, subsistieron los problemas técnicos por parte de la Fiscalía, por lo que el Juez ordenó el traslado de los representantes de la Fiscalía a la sala de audiencia del Centro de Justicia Penal Federal.

Posteriormente se decretó otro receso con el fin de que las partes corran traslado de evidencia a su contrapartes, para el desarrollo de la audiencia. Al momento continúa la sesión.