EU tiene más de 974,000 pruebas contra Genaro García Luna, según fiscales

NUEVA YORK.- El Gobierno estadounidense ha producido más de 974 mil documentos como pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, y un “voluminoso” paquete de comunicaciones interceptadas, dijeron fiscales federales este jueves.

En una carta al juez Brian Cogan que está disponible en el sistema electrónico de las cortes federales, los fiscales dijeron que seguirán presentando pruebas, a medida que las reciben, en las próximas semanas.

García Luna está preso tras haber sido acusado por fiscales de la corte del distrito este de Nueva York de cargos que incluyen la asociación ilícita para el tráfico de cocaína, el falso testimonio y la participación en una organización criminal.

El exfuncionario, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a cambio de permitir que este traficara cocaína a sus anchas.

En la carta enviada este jueves, los fiscales piden que la audiencia judicial que estaba prevista la semana que viene sea pospuesta 60 días debido a las dificultades para operar con motivo de la pandemia de COVID-19. También explican que están esperando respuesta a varias citaciones, entre ellas algunas enviadas a empresas de García Luna.

Entre las pruebas se encuentran documentos financieros, aseguran, y también algunas respuestas a pedidos de asistencia legal que los fiscales hicieron a gobiernos extranjeros.

García Luna espera ir a juicio. En 2012 dejó México y se trasladó a Miami. Allí se hizo residente permanente de Estados Unidos y en 2018 solicitó la ciudadanía estadounidense. Fue arrestado en 2019.

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