¿Cómo salió Flávio Bolsonaro de Brasil? Policía dice que no existe ‘registro oficial’

La Policía Federal de Brasil informó este miércoles que no existe “registro oficial” en los puestos de control fronterizos sobre la salida del excandidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien cruzó a Argentina antes de seguir rumbo a Estados Unidos.

La institución defendió en un comunicado su actuación y afirmó que la decisión judicial de cancelar los pasaportes brasileños de Bolsonaro y ordenar la entrega de los documentos de otras nacionalidades, medida que desencadenó la huida, “no caracteriza por sí misma la condición de prófugo”.

Además, señaló que estas medidas tampoco autorizaban a encarcelar a Bolsonaro ni a someterlo a una vigilancia permanente.

El magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes determinó las restricciones de viaje como medida cautelar tras una solicitud de la propia Policía, en el marco de una investigación por lavado de dinero y ante un supuesto riesgo de fuga.

Argentina confirmó cruce de Bolsonaro con documentos válidos

La Dirección de Migraciones de Argentina, por su parte, informó este miércoles que el senador ultraderechista cruzó la frontera el martes por la noche por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, con documentos válidos y “sin ningún impedimento legal”.

Bolsonaro pasó prácticamente todo el martes escondido en Brasil, sin responder a los intentos de comunicación de sus aliados, antes de cruzar la frontera horas después de que surgieran las primeras informaciones sobre los planes de fuga.

El excandidato, su esposa y sus dos hijas abordaron un avión privado en Puerto Iguazú poco después de atravesar la frontera, hicieron una escala en Guayaquil, Ecuador, y aterrizaron este miércoles en Miami, Estados Unidos.

Antes del viaje, Bolsonaro aseguró el lunes que “nunca” pensó en huir, que entregaría los pasaportes y que se defendería en Brasil de esa “aberración”.