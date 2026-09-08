El regreso del legendario líder de Los Cabrera: ¿Qué sabemos del retorno a México de ‘El Inge’?

Felipe Cabrera Sarabia alias "El Inge", fue detenido y acusado de ser lugarteniente del Mayo Zambada y El Chapo Guzmán. (FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ/CUARTOSCURO)

Felipe Cabrera Sarabia, ‘El Inge’, operador del Cártel de Sinaloa, salió de una prisión federal en California tras cumplir la sentencia que recibió en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Sin embargo, su salida no significa que haya quedado en libertad, pues permanece bajo custodia migratoria y se prevé que sea entregado a las autoridades mexicanas.

Cabrera Sarabia, de 56 años, dejó el 4 de septiembre la penitenciaría federal de Lompoc, California, un día antes de la fecha establecida para su liberación. Después de cumplir la pena impuesta por sus operaciones de narcotráfico, fue trasladado al Centro de Procesamiento de Adelanto, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Su posible retorno a México ocurre casi 15 años después de su captura en Culiacán, Sinaloa, resultado de los trabajos de inteligencia de la llamada Operación Laguna, desplegada contra grupos criminales con presencia en la Comarca Lagunera.

¿Por qué buscan a ‘El Inge’ en México?

Felipe Cabrera Sarabia, ‘El Inge’, fue detenido el 23 de diciembre de 2011 en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En ese momento, la dependencia lo identificó como lugarteniente de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y responsable de operaciones del Cártel de Sinaloa en Durango y el sur de Chihuahua.

Su captura fue resultado de trabajos de inteligencia de la llamada Operación Laguna, desplegada contra organizaciones criminales con presencia en la Comarca Lagunera.

Tras su detención en México, Cabrera Sarabia fue procesado y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos relacionados con el tráfico de drogas.

¿Por qué ‘El Inge’ fue condenado en Estados Unidos?

El proceso contra Cabrera Sarabia en Estados Unidos estuvo relacionado con el traslado de cocaína y heroína hacia ese país.

El 21 de enero de 2023 se declaró culpable de participar en la distribución de más de 150 kilogramos de cocaína y más de 30 kilogramos de heroína en territorio estadounidense.

Su expediente incluyó información proporcionada por Margarito y Pedro Flores, narcotraficantes de Chicago que colaboraron con autoridades estadounidenses.

Entre los casos documentados estuvo la entrega de 15 kilogramos de heroína de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, que ya se encontraba en Chicago. Por ese cargamento, Cabrera Sarabia recibió 715 mil dólares.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que obtenía cocaína de Zambada García para enviarla a ese país, principalmente a Chicago. Entre 2005 y 2008 también participó en envíos de heroína, actividad por la que fue identificado como ‘El Rey de la Heroína’.

La sentencia fue de poco más de 19 años de prisión. Para determinar el tiempo que debía permanecer encarcelado se tomó en cuenta el periodo que había pasado recluido en México, además de una reducción por buena conducta.

Ahora, después de cumplir la condena impuesta en Estados Unidos, Cabrera Sarabia permanece bajo custodia migratoria en California mientras se define su entrega a México.