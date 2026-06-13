(VIDEOS) Enorme incendio en Tracy, California, ‘devora’ almacén de insumos médicos por tercer día

Una toma aérea muestra una columna de humo negro que se eleva tras un incendio en un almacén de equipos médicos en Tracy, California.

Las autoridades de una ciudad del norte de California instaron el sábado a la población sensible al humo a permanecer en interiores, cuando los bomberos combaten por tercer día un incendio en un enorme almacén de equipos médicos.

La calidad del aire en el sur de Tracy, una ciudad de 100 mil habitantes donde el incendio del almacén de Medline arde desde el jueves, se encontraba en el rango de “insalubre”, según los monitores de aire.

Los bomberos esperan que los próximos días sigan luciendo ahumados en medio de un prolongado esfuerzo por extinguir el incendio dentro del edificio, indicó en un comunicado el jefe de bomberos del Condado South San Joaquin, Randall Bradley.

El departamento de bomberos local investiga el siniestro, y las autoridades se están reuniendo con representantes de la empresa, ingenieros estructurales y otras personas para evaluar el edificio, indicó Bradley.

Se estaban elaborando planes para que los empleados recuperaran sus vehículos del lugar. Por su parte, los bomberos instaron a la población a evitar la zona y a no tocar ni mover escombros del incendio.

Medline es un importante proveedor de productos médico-quirúrgicos como guantes de látex, mascarillas e instrumentos quirúrgicos.

El incendio en el almacén de 93 mil metros cuadrados (un millón de pies cuadrados), a unos 88.5 kilómetros (55 millas) al este de San Francisco, lanzó brasas que volaron durante millas.

Rociadores que funcionaban mal e hidrantes con poco o ningún caudal obstaculizaron los esfuerzos de los bomberos. El problema parecía estar en el sistema de supresión de incendios de la instalación y no en los suministros de agua de la ciudad, señalaron.

No se detectaron problemas cuando una empresa externa probó el sistema de rociadores en enero, informaron los bomberos.

EU alerta por ola de calor con posibles récords por encima de los 43°C

Estados Unidos afronta una ola de calor que azota en particular a estados fronterizos con México y que podría romper récords con temperaturas por encima de los 43 grados centígrados (°C), alertó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

El organismo, con sede en Miami, emitió una advertencia por temperaturas mayores a lo normal este fin de semana en el sur y la zona del Atlántico medio del país, con “numerosos récords diarios de temperaturas máximas que podrían alcanzarse o romperse este viernes con algunos récords posibles sábado y domingo”.

En particular, la NWS previó temperaturas superiores a los 43°C (110 Farenheit) en la región del suroeste desértico, que incluye regiones de los estados fronterizos con México: California, Arizona, Nuevo México y Texas, así como Nevada, Utah y Oklahoma.

Así mismo, el termómetro podría rebasar los 37°C (100 Farenheit) en Carolina del Norte, Carolina del Sur y el valle central de California, mientras el Pacífico noroeste experimentaría “posibles temperaturas récord máximas” sobre los 32°C (90 Farenheit), alerta la información.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) ya había previsto en marzo que la sequía que afecta a más de la mitad de Estados Unidos se extendería esta primavera, además de temperaturas por encima del promedio histórico en casi todo el territorio de abril a junio.

Con información de EFE.