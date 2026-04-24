Policía busca 2 millones de dólares en efectivo tras accidente aéreo en Paraguay

Las autoridades de Paraguay no han logrado localizar millones de dólares en efectivo cinco días después del accidente de una avioneta bimotor que transportaba dinero para la empresa de seguridad privada Prosegur.

Seis redadas policiales en la zona cercana al lugar del accidente no han permitido recuperar parte alguna de los fondos, según el fiscal que investiga el incidente. La Fiscalía está dispuesta a ordenar más registros si se considera necesario, afirmó Alcides Giménez en una entrevista telefónica.

Los investigadores creen que el dinero fue robado antes de que las autoridades llegaran al lugar del accidente o que lo retiraron los lugareños que acudieron a ayudar a las víctimas, dijo Giménez. Se negó a comentar sobre el valor del dinero implicado en el caso.

El periódico local UltimaHora informó de que los saqueadores se llevaron unos 2 millones de dólares de los aproximadamente 5 millones en divisa estadounidense y brasileña que transportaba el avión en un vuelo con destino a la capital, Asunción, desde la segunda ciudad más grande del país, Ciudad del Este. Una cantidad no revelada de dinero quedó sin localizar tras el accidente, según indicó Prosegur en un comunicado, añadiendo que está cooperando con la investigación.

Giménez dijo que las autoridades siguen investigando la causa del accidente, que según la administración aeronáutica del país causó la muerte del piloto y dejó heridos al copiloto y a dos miembros del personal de Prosegur. El avión se estrelló unos 10 minutos después del despegue mientras intentaba regresar a Ciudad del Este tras informar de problemas en el motor, dijo.

“Hay indicios de que se trató de un accidente, según la información recopilada y las entrevistas con los técnicos y la torre de control”, afirmó.

En febrero se produjo un incidente similar en Bolivia, cuando billetes por valor de 62 millones de dólares en moneda local cayeron del cielo en un accidente aéreo mortal en la segunda ciudad más grande del país. El accidente causó la muerte de al menos 22 personas y dejó heridas a no menos de 37. La mayoría de las víctimas se encontraban en vehículos cerca del aeropuerto y fueron alcanzadas por la aeronave, un avión de carga militar.