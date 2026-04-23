Detienen a 25 personas en California: Los ligan a la pandilla ‘La Mafia Mexicana’

El Departamento de Justicia de EU detuvo a 25 presuntos asociados de 'La Eme'.

Un grupo de veinticinco miembros y asociados de la Mafia Mexicana, una pandilla que opera en las cárceles de California, fueron arrestados este jueves en el sur de California por cargos que incluyen el secuestro, extorsión, tráfico de narcóticos, y asesinato, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Quince de los sospechosos fueron detenidos en el condado de Orange y diez en el condado de Los Ángeles; ambos ubicados en el sur de California.

Otros doce acusados ​​adicionales en el caso se encuentran bajo custodia estatal, en algunos casos por otras condenas.

La acusación principal del caso imputa a 40 acusados en total de ​​más de 66 cargos por delitos graves, que incluyen cargos de conspiración para operar un negocio de juegos de azar ilegal, delitos violentos, tráfico de fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína, y el uso de armas de fuego durante la comisión de un delito violento.

Las autoridades han incautado cuatro kilogramos de fentanilo, 120 libras de metanfetamina, dos libras de heroína, tres kilogramos de cocaína y 25 armas de fuego y más de 30 mil dólares en efectivo, como parte de la investigación.

¿Qué se sabe sobre el grupo criminal de la Mafia Mexicana?

La Mafia Mexicana, también conocida como ‘La Eme’, es una pandilla carcelaria que ejerce “un control inmenso” sobre las pandillas callejeras hispanas en el sur de California.

Los miembros de ‘La Eme’ presuntamente dirigen actividades ilícitas desde las prisiones y cobran una parte de las ganancias provenientes del narcotráfico, los juegos de azar ilegales y otros delitos cometidos fuera de la cárcel, según indicaron las autoridades.

‘La eMe’ fue fundada en la prisión estatal de Folsom, en California.

Según el gobierno estadounidense, miembros de la Mafia Mexicana controlan y organizan a las pandillas callejeras (conformadas presuntamente por latinos).

Según documentos del Departamento de Justicia estadounidense, ‘La Eme’ genera ingresos mediante la “recolección de impuestos” cobrados por el grupo criminal.