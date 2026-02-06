Casa Blanca elimina video racista de Trump sobre los Obama; fue publicado por ‘error’, aseguran

WASHINGTON (AP) — El mensaje racista enviado por el presidente Donald Trump en redes sociales, que mostraba al exmandatario Barack Obama y su esposa como primates en una jungla, ha sido borrado.

La publicación del jueves en la noche fue eliminada el viernes y se atribuyó a un error de un miembro del personal tras condenas generalizadas, desde líderes de derechos civiles hasta senadores republicanos, por su tratamiento del primer presidente y la primera dama afroestadounidenses de la nación.

La Casa Blanca, que rara vez reconoce este tipo de equivocaciones, admitió el error horas después de que la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, asegurara que la publicación no contenía nada ofensivo. Tras las llamadas para su eliminación — incluidas de republicanos — la Casa Blanca dijo que un miembro del personal había publicado el video por error y que había sido retirado.

El episodio no fue aislado: fue parte de una serie de actividades en redes sociales que amplificaron las falsas afirmaciones de Trump sobre un supuesto robo en las elecciones de 2020, a pesar de que los tribunales de todo el país y un fiscal general durante su primer mandato no encontraron evidencia de fraude que pudiera haber afectado el resultado.

¿Qué mostraba el video racista de Trump contra los Obama?

Casi todo el clip de 62 segundos, que formó parte de las docenas de publicaciones de Truth Social que Trump hizo durante la noche, parece ser de un video conservador que alega manipulación deliberada de las máquinas de votación en estados en disputa mientras se contaban los votos presidenciales de 2020. En el segundo 60 aparece una escena rápida de dos primates, con los rostros sonrientes de los Obama superpuestos.

Las imágenes fueron tomadas de un video más largo, previamente circulado por un influyente creador de memes derechista. Muestra a Trump como el ‘Rey de la Jungla’ y representa a distintos líderes demócratas como animales, incluyendo a Joe Biden, quien es blanco, como un primate comiendo un plátano.

“Esto es de un video meme de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Jungla y a los demócratas como personajes de El Rey León”, dijo Leavitt en un mensaje de texto refiriéndose a la película de Disney de 1994, que no presenta a los animales que aparecen en el video. “Por favor, dejen la falsa indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense hoy”.

Trump no comentó sobre el video en su publicación, que se produce en la primera semana del Mes de la Historia Afroamericana y días después de una proclamación presidencial en la que se mencionaron “las contribuciones de los afroestadounidenses a nuestra grandeza nacional y su compromiso duradero con los principios estadounidenses de libertad, justicia e igualdad”.

Republicanos y líderes civiles rechazan video racista de Trump

Mientras aún estaba disponible, la publicación de Trump generó condenas de todo el espectro político e ideológico.

La reverenda Bernice King, hija del icono de los derechos civiles asesinado Martin Luther King Jr., resurgió las palabras de su padre: “Sí. Soy negra. Estoy orgullosa de ello. Soy negra y hermosa”. Elogió a los afroestadounidenses como “diversos, innovadores, industriosos, inventivos” y agregó: “Somos amados por Dios como trabajadores postales y profesores, como una exprimera dama y presidente. No somos simios”.

El senador republicano Tim Scott, quien es afrodescendiente, fue uno de los que criticaron la publicación de Trump. “Ojalá sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”, escribió en redes sociales Scott, quien preside la campaña para las elecciones legislativas de los republicanos del Senado.

Otro republicano, el senador Roger Wicker de Mississippi, quien es blanco pero representa al estado con el mayor porcentaje de residentes negros, lo calificó de “totalmente inaceptable” y dijo que el presidente debería disculparse.

El presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), Derrick Johnson, declaró en un comunicado: “El video de Donald Trump es descaradamente racista, repugnante y absolutamente despreciable”.

Johnson afirmó que el mandatario intenta cualquier cosa para distraer de las condiciones económicas y la atención sobre los archivos del caso Jeffrey Epstein.

“¿Saben quién no está en los archivos de Epstein? Barack Obama”, destacó Johnson. ”¿Saben quién realmente mejoró la economía como presidente? Barack Obama”.