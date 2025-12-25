Honduras tiene presidente electo: ¿Quién es Nasry ‘Tito’ Asfura, el ‘favorito’ de Trump?

El último recuento de votos publicado en el sitio web de la autoridad mostró que Asfura obtuvo el 40,3 por ciento. (Bloomberg).

Un magnate conservador de la construcción respaldado por Donald Trump fue declarado ganador de las elecciones presidenciales de Honduras: Nasry Asfura, después de un largo y caótico recuento de votos.

Nasry “Tito” Asfura ganó las elecciones del 30 de noviembre, informó el miércoles la autoridad electoral, superando por poco a Salvador Nasralla, una personalidad de la televisión.

El último recuento de votos publicado en el sitio web de la autoridad mostró que Asfura obtuvo el 40,3 por ciento, frente al 39,5 por ciento de Nasralla. El candidato del partido gobernante, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar, con el 19,2 por ciento.

Asfura es un ingeniero civil que sirvió durante dos mandatos como alcalde de la capital, Tegucigalpa, donde fue conocido por supervisar grandes proyectos de obras públicas.

Candidatos presidenciales denuncias juego sucio

La autoridad electoral tardó más de tres semanas en declarar un resultado, tiempo durante el cual tanto Nasralla como Moncada denunciaron juego sucio.

Los bonos hondureños subieron después de que Asfura, partidario del mercado, tomó la delantera en el recuento preliminar de votos.

En una transmisión en vivo en Facebook y TikTok el miércoles por la tarde, Nasralla calificó los resultados de las elecciones como un fraude.

“No lo acepto, porque no contaron los votos. Esto fue un robo”, dijo. La autoridad electoral “anunció los resultados sin contar todos los votos”.

Nasralla comparó la situación con la disputada reelección de Nicolás Maduro en Venezuela el año pasado, y se refirió a las elecciones de Honduras de 2017, cuando los manifestantes salieron a las calles después de que el entonces presidente ganara un segundo mandato en un recuento que fue ampliamente considerado como fraudulento.

Dijo que defendería la votación por medios pacíficos y legales, y que no convocaría a la gente a las calles porque no tendría un resultado positivo. También afirmó que hubo fraude en las contiendas para el Congreso y la alcaldía.

La autoridad electoral publicó los resultados de la votación después del cierre de los mercados en Nochebuena, cuando muchos hondureños estaban en reuniones familiares, lo que limitó la probabilidad inmediata de disturbios.

¿Cuáles fueron las promesas de campaña de Nasry Asfura?

Asfura, de 67 años, se ha comprometido a cortar los lazos con China y Venezuela y forjar una relación estrecha con “un triángulo de países amigos”: Estados Unidos, Taiwán e Israel.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se apresuró a felicitar a Asfura y dijo en una publicación en X que Estados Unidos “espera trabajar con su administración para promover la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”.

Asfura ha prometido reducir la burocracia, construir un gasoducto que conecte a México, El Salvador y Honduras, y ofrecer incentivos fiscales a la inversión extranjera directa, especialmente a las empresas estadounidenses de energía e infraestructura. También se ha comprometido a reducir la emigración y a buscar nuevos acuerdos de libre comercio para impulsar las exportaciones.

El resultado electoral representa una victoria para Trump, ya que presiona a sus socios comerciales para que se distancien de Pekín.

Este mes, los chilenos eligieron presidente al conservador José Antonio Kast, mientras que en octubre, el senador proempresarial Rodrigo Paz ganó la segunda vuelta presidencial en Bolivia. Ambos candidatos se comprometieron a buscar mejores relaciones con Washington.

Trump sorprendió a la nación de 11 millones de personas dos días antes de las elecciones al atacar a los otros candidatos principales y decir que Asfura era el único con el que trabajaría.

La presidenta Xiomara Castro estableció relaciones diplomáticas con Pekín en 2023, poniendo fin a sus vínculos con Taipéi, argumentando que esto brindaría oportunidades comerciales y financieras a la nación centroamericana. Asfura se ha comprometido a revertir esta decisión, afirmando que la relación con China ha generado pérdidas de empleos.

Y, aunque Asfura es hijo de inmigrantes palestinos, también se comprometió a buscar una relación cordial con Israel.

En 2021, Honduras se convirtió en uno de los pocos países que siguió el ejemplo de Estados Unidos al trasladar su embajada a Jerusalén, en señal de apoyo al país. Sin embargo, las relaciones se han enfriado desde entonces.

No es la primera vez que hay controversia electoral

Honduras tiene un historial de controversia electoral. El presidente Manuel Zelaya fue derrocado en un golpe de Estado en 2009, mientras que las controvertidas elecciones de 2017 desencadenaron semanas de protestas mortales antes de que Juan Orlando Hernández asumiera su cargo para un segundo mandato consecutivo.

Hernández fue posteriormente encarcelado en Estados Unidos, pero este mes salió libre de una prisión en Virginia, donde cumplía una condena de 45 años por conspiración para contrabandear 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Hernández, indultado por Trump, pertenecía al Partido Nacional de Honduras de Asfura. Tras su liberación, Hernández afirmó ser una víctima inocente de la guerra legal.