Fue obligada a hacer 100 abdominales: Muere niña de 8 años tras castigo escolar extremo en India

La menor falleció por complicaciones asociadas con inflamación pulmonar y esplenomegalia.

En Maharashtra, India, una tragedia indignó a padres y a autoridades educativas, luego de que una niña de apenas ocho años falleciera tras recibir un castigo extremo en su escuela: fue obligada a hacer 100 abdominales como sanción por llegar tarde a clase.

El incidente, ocurrido el pasado 8 de noviembre en el plantel Shri Hanumant Vidya Mandir, dejó en evidencia una práctica que muchos creían erradicada en la región: el castigo físico en escuelas, aún cuando esto está prohibido por la ley.

El ‘castigo’ que provocó la muerte de una niña en India

De acuerdo con medios locales como Hindustan Times y The Times of India, la menor Kajal Gaud, que cursaba el sexto grado, era parte de un grupo de casi 50 estudiantes sancionados aquel día por llegar con 10 minutos de retraso.

Como medida disciplinaria por su tardanza, la profesora identificada como Mamta Yadav, obligó a los alumnos a hacer 100 abdominales mientras llevaban sus mochilas a la espalda.

La menor de ocho años cumplió con el castigo y realizó los ejercicios mientras cargaba con el peso extra de sus útiles escolares, lo que de acuerdo con la Ley del Derecho a la Educación en India, constituye un delito, pues cualquier castigo físico contra menores está prohibido en instituciones educativas.

Tras cumplir con la sanción, la niña regresó quejándose de fuertes dolores en la zona lumbar que empeoraron a lo largo de esa tarde. En un video que circula en redes se observa que la menor se sienta en una banca y posteriormente se desploma.

Al día siguiente, el estado de salud de Kajal Gaud empeoró y fue ingresada primero al hospital local Astha, donde empezó a convulsionarse. Más tarde, fue trasladada al Hospital Lakshmi y finalmente al JJ Hospital de Bombay, donde falleció el 14 de noviembre.

De acuerdo con los médicos que la trataron, la menor murió debido a complicaciones asociadas con inflamación pulmonar y esplenomegalia, un agrandamiento del bazo común en casos de anemia.

Detienen a maestra por imponer castigo corporal a menor

Según la denuncia de la familia, la niña padecía anemia y la escuela estaba al tanto de su condición. Aún así, los padres aseguran que la profesora la obligó a continuar con el castigo pese a que ella lloraba de dolor.

“Si sabían que era débil, ¿por qué la obligarían a hacer algo tan duro? ¿Y por qué se debería obligar a una niña a hacer esto?”, declaró para Hindustan Times el padre de la menor, Sikandar Gaur.

Los padres también afirmaron que nunca fueron informados sobre la supuesta recomendación médica que habría emitido la escuela, y denunciaron que las cámaras de seguridad del plantel estaban desconectadas el día del castigo.

Tras los hechos, la docente Mamta Yadav huyó, pero fue detenida días después por la policía de Waliv. Las autoridades abrieron un informe de muerte accidental y el caso ya se encuentra bajo investigación.

La maestra fue presentada ante un tribunal en Vasai el pasado 20 de noviembre, donde se le dictó prisión preventiva por 14 días mientras avanza el proceso por homicidio culposo no constitutivo de asesinato.

Las autoridades determinarán responsabilidades una vez que se conozcan los resultados del peritaje forense.