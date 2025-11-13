Xi Jinping ‘sigue’ a Trump: ¿Por qué descartan asistir a cumbre del G-20 y cómo afecta a Sudáfrica?

La cumbre del G20, que se llevará a cabo en Sudáfrica, no contará con la asistencia de los presidentes Trump y Xi Jinping.

El presidente chino Xi Jinping no participará en la cumbre del Grupo de los 20 (G20) a finales de este mes, una decisión que supondrá un duro golpe para Sudáfrica, país anfitrión que ya se enfrenta a un boicot por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció este jueves que el primer ministro Li Qiang representará a la nación asiática en la cumbre de líderes, que comienza en Johannesburgo el 22 de noviembre. El comunicado no explicó por qué Xi, quien asistió al evento el año pasado, estará ausente esta vez.

La decisión de Xi implica que la cumbre, creada para abordar cuestiones económicas globales y a la que suelen asistir jefes de Estado, no contará con la presencia de los líderes de las dos mayores economías del mundo ni de Rusia, otro de los miembros. Trump ya había anunciado que ningún funcionario estadounidense asistiría, tras sus ataques contra Sudáfrica por el supuesto maltrato a los afrikáneres blancos. Los viajes del presidente ruso, Vladímir Putin, siguen restringidos por una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.

El líder chino ha reducido considerablemente sus viajes internacionales desde el inicio de la pandemia, a excepción de las grandes cumbres repletas de reuniones de poder paralelas, como la que mantuvo con Trump en Corea del Sur el mes pasado antes de la cumbre de la APEC.

En cambio, ha llevado a cabo lo que Beijing denomina «diplomacia de proximidad». A principios de este año, recibió a Putin, al primer ministro indio Narendra Modi y al líder norcoreano Kim Jong-un, en un intento del mandatario chino por estrechar lazos con las naciones de la región en medio de una creciente rivalidad con Estados Unidos. Xi visitó Sudáfrica en 2023 para la cumbre de los BRICS y el año pasado recibió a líderes africanos en Beijing.

Scott Kennedy, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, afirmó que la ausencia de Xi en la reunión del G-20 no indica una disminución en la importancia del evento para Beijing.

“No veo que haya disminuido su opinión de que esas instituciones de gobernanza global son vías importantes para que China comunique su mensaje”, dijo.

Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo en una rueda de prensa habitual este jueves que la reunión de Johannesburgo “tiene una importancia histórica significativa”, ya que es la primera cumbre del G-20 en el continente africano y expresó su apoyo a Sudáfrica como país que ostenta la presidencia.

Li, el segundo funcionario de mayor rango de China, ha representado a Xi en algunos eventos internacionales importantes en los últimos años. Lo sustituyó en la cumbre del G-20 en India en 2023 y en la reunión de líderes de los BRICS en Brasil en julio.