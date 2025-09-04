Xi Jinping ‘llevará de la mano’ a Kim Jong-Un: China promete fortalecer lazos con Corea del Norte

El presidente chino, Xi Jinping, dijo al líder norcoreano Kim Jong Un que Beijing está comprometido a fortalecer los lazos con Pyongyang, reafirmando la relación de larga data entre los dos países en su primera reunión bilateral en seis años.

Xi dijo que China está dispuesta a fortalecer los intercambios de alto nivel y la comunicación estratégica con Corea del Norte, mientras que ambos países deben mejorar la coordinación estratégica en asuntos internacionales y regionales para salvaguardar sus intereses comunes, según la agencia de noticias estatal Xinhua.

El líder chino reiteró que Beijing mantiene una posición objetiva y justa sobre la cuestión de la península de Corea y está dispuesto a seguir coordinándose con Corea del Norte para salvaguardar la paz y la estabilidad en la península, agregó el informe.

La reunión se produjo después de que Xi recibiera a Kim y al presidente ruso, Vladimir Putin, en China para un gran desfile militar esta semana. Antes de esta semana, Kim y Xi no se habían reunido en persona desde junio de 2019, cuando el líder chino visitó Pyongyang y pidió la desnuclearización de la península de Corea.

Antes de eso, Kim viajó a China cuatro veces en diez meses para buscar su apoyo para restablecer las relaciones con Estados Unidos y Corea del Sur.

¿Por qué Kim Jong-un se reunió con Xi Jinping, presidente de China?

La visita de Kim tiene como objetivo reconstruir los lazos con China, ayudar a su país a obtener apoyo económico y diplomático de Beijing antes de un posible reinicio de las conversaciones estadounidenses y cubrir riesgos al aliviar su dependencia de Rusia a medida que la guerra en Ucrania se acerca a una posible conclusión, según Lee Seong-kweun, miembro del comité de inteligencia parlamentaria de Corea del Sur.

Beijing ha sido el principal respaldo de Corea del Norte durante años, proporcionándole un salvavidas que mantuvo a flote la economía de este país mientras Estados Unidos y muchos de sus aliados mantienen sanciones contra el aislado país.