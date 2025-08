¿Discriminación a la inversa? Trump acusa a JPMorgan y BofA de rechazar su dinero por motivos políticos

Donald Trump dijo sentirse "discriminado" porque JPMorgan y Bank of America cerraron sus cuentas por motivos políticos. (Bloomberg)

El presidente Donald Trump acusó a dos de los bancos más grandes del país de rechazar su negocio, luego de un informe de que su administración estaba preparando una orden ejecutiva que amenazaba a las instituciones financieras que se negaran a hacer negocios por motivos ideológicos.

“Los bancos me discriminaron muchísimo”, dijo Trump en una entrevista el martes con CNBC.

Trump contó que fue “informado por mi gente” de que JPMorgan le había pedido que cerrara las cuentas que tuvo durante décadas en un plazo de 20 días, y que Bank of America rechazó su intento de depositar más de mil millones de dólares en su empresa.

“Terminé yendo a pequeños bancos por todas partes”, dijo Trump.

El presidente agregó que creía que a los reguladores bancarios durante la administración Biden se les había ordenado “hacer todo lo posible para destruir a Trump, y eso fue lo que hicieron”.

“Los bancos no le temen a nada excepto a un regulador: a sus reguladores y a sus esposas”, dijo Trump.

No ofreció fechas exactas de sus tratos con JPMorgan y Bank of America, aunque sugirió que estos últimos ocurrieron entre sus dos mandatos presidenciales.

El martes se le preguntó a Trump sobre un informe del Wall Street Journal que decía que su administración estaba redactando una orden para que los reguladores bancarios investiguen si alguna institución financiera podría haber violado las leyes federales al cerrar ciertas cuentas.

JPMorgan y Bank of America niegan cerrar cuentas por motivos políticos

“No cerramos cuentas por motivos políticos y coincidimos con el presidente Trump en que se necesita urgentemente un cambio regulatorio”, declaró Trish Wexler, portavoz de JPMorgan, en un comunicado. “Felicitamos a la Casa Blanca por abordar este asunto y esperamos colaborar con ellos para solucionarlo”.

“El núcleo del problema reside en la extralimitación regulatoria y la discreción de los supervisores”, declaró el martes Austin Anton, portavoz del Instituto de Política Bancaria.

“Las agencias bancarias ya han tomado medidas para abordar problemas como el riesgo reputacional, y esperamos que cualquier próxima orden ejecutiva consolide este progreso al ordenar a los reguladores que confronten el marco regulatorio deficiente que originó estas preocupaciones en primer lugar”.

Los reguladores bancarios federales han dicho que eliminarán el riesgo de reputación de sus exámenes bancarios, con el objetivo de eliminar un factor que los prestamistas han culpado por obligarlos a salir de algunas relaciones con los clientes.

Los conservadores se quejaron de que las principales empresas de Wall Street desbancarizaron a fabricantes de armas, compañías de combustibles fósiles, grupos religiosos y empresas de criptomonedas.

Trump transmitió esta queja directamente al director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, durante un panel en el Foro Económico Mundial de Davos a principios de este año.

“Atendemos a más de 70 millones de clientes y damos la bienvenida a los conservadores. Estamos obligados a cumplir con extensas normas y regulaciones gubernamentales que, en ocasiones, resultan en la decisión de terminar relaciones con clientes”, declaró un representante de Bank of America en un comunicado enviado por correo electrónico en ese momento. “Nunca cerramos cuentas por motivos políticos y no nos sometemos a una prueba de fuego política”.

¿Por qué las empresas cerraron algunas cuentas o restringen prestamos a empresas?

Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, había restringido los préstamos a empresas que fabrican armas de asalto utilizadas para fines no militares, luego de los tiroteos en una escuela secundaria en Florida a principios de 2018. Citigroup también anunció su propio conjunto de restricciones para los clientes que vendieran armas ese año.

En junio, Citigroup puso fin a una política de siete años que imponía restricciones a las ventas de armas de fuego por parte de sus clientes del sector minorista, citando recientes cambios legislativos y preocupaciones sobre el acceso a los servicios bancarios.

La Organización Trump demandó a Capital One Financial en marzo, acusándola de cerrar cientos de cuentas de la compañía inmobiliaria en 2021 por razones políticas.

La empresa del presidente afirma que el banco puso fin a la relación que había durado décadas “simplemente porque Capital One creía que las opiniones políticas en ese momento favorecían hacerlo”.

En un revés para la empresa de Trump, un juez federal accedió en julio a la solicitud de Capital One de retrasar el intercambio de pruebas en el caso hasta que se resolviera la moción de desestimación del banco. Capital One argumenta que sus acuerdos con la Organización Trump le permitieron cerrar sus cuentas por cualquier motivo y que les avisó con suficiente antelación. El banco también afirma que la empresa de Trump no ha aportado ninguna prueba de que las cuentas se cerraran con fines políticos.

A principios de este año, Jamie Dimon de JPMorgan en el Capitolio ofreció su apoyo a una reestructuración de los reguladores financieros estadounidenses.

Bank of America continuó flexibilizando sus restricciones sobre armas e hizo cambios similares en sus políticas de préstamos energéticos, incluida la eliminación de una prohibición general sobre el financiamiento para perforaciones en el Ártico, según una política de riesgo ambiental y social de fines de 2023.

El problema de la desbancarización de clientes también ha surgido fuera de Estados Unidos. En el Reino Unido, provocó indignación hace unos años, cuando el político de derecha Nigel Farage —quien ahora lidera el partido Reform UK— reveló que la unidad de lujo Coutts de NatWest Group Plc había cerrado su cuenta, alegando que sus opiniones políticas influyeron en esa decisión.

La disputa posterior provocó la dimisión de los directivos de NatWest y Coutts, mientras que Farage se había comprometido a hacer campaña por otros que habían sido desbancarizados por motivos cuestionables. Una revisión preliminar de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido no halló pruebas de que los bancos estuvieran desbancarizando a clientes por sus opiniones políticas.