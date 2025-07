Los cárteles tienen más capacidad de drones que las fuerzas del orden de EU, acusa Ted Cruz

El senador republicano, Ted Cruz, advirtió que los cárteles mexicanos han desarrollado una capacidad operativa con drones superior a la de las propias agencias de orden de los Estados Unidos.

En su intervención, Cruz destacó la creciente amenaza que representan este tipo de aeronaves no tripuladas para la seguridad pública y la soberanía nacional, específicamente en la frontera sur de EU.

“En nuestra frontera sur, los cárteles ahora operan flotas de drones, contrabandeando fentanilo, coordinando cruces ilegales y bloqueando la vigilancia estadounidense. Han formado unidades especializadas de drones. Han arrojado bombas. Han desplegado bloqueadores de señales”, denunció el senador por Texas, durante una audiencia del Comité Judicial del Senado, este miércoles 23 de julio.

El senador ultraconservador subrayó que esta tecnología no solo se utiliza para operaciones transfronterizas, sino también dentro del territorio estadounidense, donde los drones han sido utilizados para introducir armas, teléfonos y hasta drogas (como el fentanilo) en prisiones federales, en lo que describió como “la epidemia de drogas más letal en la historia de Estados Unidos”.

“Los drones actualmente están superando a nuestras fuerzas del orden en todos los frentes”, advirtió.

“Y esta es la parte más condenatoria: los cárteles, hoy, tienen más capacidad con drones que las agencias estadounidenses del orden”.

La audiencia del comité también incluyó la participación de expertos del Departamento de Justicia (DOJ) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes coincidieron en la necesidad de reformar el marco legal vigente para permitir a las agencias estatales y locales actuar ante estas amenazas.

Cruz concluyó su intervención exigiendo acciones concretas del Congreso de Estados Unidos.

“Si el Congreso no actúa ante esta amenaza, las consecuencias no serán teóricas. Se medirán en vidas perdidas, drogas distribuidas y ataques horrorosos contra nuestra nación. Si el Congreso no actúa para detener esta amenaza, ¿quién lo hará?”, concluyó.