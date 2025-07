‘Dios mío, me aterrorizó’: Jet del Ejército de Bangladesh se estrella contra escuela; hay 19 muertos

Un accidente aéreo más en Asia: Un avión de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrelló sobre una escuela en Daca, la capital del país, poco después de despegar, y mató al menos a 19 personas, incluido el piloto, e hirió a otras 164 más, informaron las autoridades este lunes 21 de julio.

Según el Ejército y una funcionaria de bomberos, el avión F-7 BGI de fabricación china se estrelló en el campus de la Milestone School and College, en el área de Uttara, mientras los alumnos asistían a clases.

El Ejército de Bangladesh explicó que el jet despegó a la 1:06 de la tarde y se estrelló poco después, incendiándose de inmediato. Por ahora no se sabe la causa del suceso.

Es el accidente aéreo más mortífero en la capital de Bangladesh en la memoria reciente.

El líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, prometió una investigación del accidente y expresó su profundo pesar por el “desgarrador accidente” ocurrido en la Escuela y Colegio Milestone.

En un comunicado, lamentó la “irreparable” pérdida sufrida por “personal de la Fuerza Aérea, estudiantes, padres, maestros, personal y otros”, calificándolo de “momento de profundo dolor nacional”.

Heridos subidos en bicitaxis y padres en pánico: Esto pasó en la Escuela Milestone

Los medios locales indicaron que la mayoría de los heridos eran estudiantes. Los familiares entraron en pánico en el lugar mientras los rescatistas, usando bicitaxis de tres ruedas o lo que hubiera disponible, transportaron a los heridos a hospitales locales.

Residentes locales y rescatistas cargaron a los estudiantes heridos en sus regazos, mientras padres preocupados corrieron frenéticamente. Una madre gritó, pues había encontrado a su hija menor, pero buscaba desesperadamente a la mayor.

Rafiqa Taha, una alumna que no estaba presente en el momento del accidente, declaró a The Associated Press que la escuela, con unos 2 mil estudiantes, ofrece clases desde primaria hasta el décimo segundo grado.

“Me aterrorizó ver los videos en la televisión”, relató la estudiante de 16 años. “¡Dios mío! Es mi escuela”.