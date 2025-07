Trump amenazó a Putin con bombardear Moscú si atacaba Ucrania, revelan audios filtrados de 2024

Aunque Donald Trump no ha logrado detener la guerra entre Rusia y Ucrania, audios recientemente filtrados revelan que el presidente de Estados Unidos llegó a amenazar a Vladímir Putin con bombardear Moscú si se atrevía a atacar Ucrania.

Los hechos ocurrieron el año pasado, cuando el republicano afirmó en una reunión privada que planeaba disuadir al presidente ruso, Vladímir Putin, de atacar Ucrania con una amenaza directa: “bombardear Moscú” en represalia.

“Le dije a Putin: ‘Si entras en Ucrania, voy a bombardear Moscú. Te digo que no tengo otra opción’”, dijo Trump durante un evento de recaudación de fondos para 2024, según el audio. “Y entonces [Putin] me dijo: ‘No te creo’. Pero me creyó al 10 por ciento”.

La filtración de estas grabaciones se produce tras una reciente conversación telefónica en la que Donald Trump instó a su homólogo ruso a aceptar una tregua en Ucrania; sin embargo, el líder del Kremlin rechazó ceder en sus objetivos militares y reiteró que Rusia no renunciará a sus demandas en el conflicto.

De acuerdo con CNN, las advertencias de Trump surgieron durante la campaña presidencial, cuando también prometió poner fin al conflicto en 24 horas. El audio fue obtenido en eventos de recaudación de fondos realizados en Nueva York y Florida, y recuperado por los periodistas Josh Dawsey, Tyler Pager e Isaac Arnsdorf. Estos autores detallan algunos de los intercambios en su libro “2024”. Hasta ahora, las grabaciones no habían sido difundidas públicamente.

El audio revela un lado más desenfrenado de Trump, quien, en reuniones privadas con donantes adinerados, no solo expuso su estrategia de política exterior, a veces agresiva, sino también sus opiniones sobre la deportación de manifestantes estudiantiles y la creencia de que “la gente que recibe asistencia social” siempre vota por los demócratas.

Durante esa misma reunión, Trump aseguró que habría evitado los conflictos en Ucrania y Gaza si él estuviera en la presidencia en lugar de Joe Biden, una declaración que ha reiterado constantemente mientras busca poner fin a ambas guerras.

Sin embargo, fue hasta el martes 8 de julio cuando Trump volvió a manifestar su descontento con Putin debido a la resistencia del líder ruso para alcanzar un acuerdo de paz, calificando sus declaraciones hacia Estados Unidos como “un montón de tonterías”.

“No estoy contento con Putin”, dijo durante una reunión de gabinete. “Estoy muy molesto con ellos”.

¿De qué hablaron Trump y Putin en su sexta llamada telefónica?

En su sexta llamada telefónica del año, realizada el 4 de julio y con una duración de una hora, Trump expresó su creciente frustración ante la falta de avances hacia un alto el fuego entre Rusia y Ucrania.

“Tuvimos una llamada. Fue bastante larga y hablamos sobre muchos temas, incluido Irán. También conversamos de la guerra con Ucrania y no estoy contento sobre eso, no lo estoy”, declaró ante la prensa Trump, quien, ante la insistencia de los periodistas, reconoció: “No logramos absolutamente ningún progreso”.

Según la versión del Kremlin, Trump volvió a evaluar un cese de hostilidades, pero Putin reafirmó que continuará trabajando para eliminar lo que Moscú considera las causas del conflicto.

“Rusia no se desviará de sus objetivos”, dijo el asesor presidencial de política internacional, Yuri Ushakov, en una rueda de prensa telefónica.

Durante la conversación, Putin informó a Trump sobre la aplicación de medidas humanitarias pactadas con Ucrania en Estambul y expresó su intención a seguir con los diálogos.

El presidente ruso también subrayó que Moscú busca “una solución política negociada”, aunque no se discutió una tercera ronda de negociaciones con Kiev.

Suspensión de armas a Ucrania genera tensión internacional

La llamada tuvo lugar poco después de que Washington decidiera suspender temporalmente ciertos envíos de armas a Ucrania tras revisar su gasto militar, una medida que ha generado preocupación en Kiev y que Moscú ha celebrado como un gesto positivo.

Al respecto, Trump aseguró que su país sigue suministrando armas para Ucrania y que está “intentando ayudarlos”.

El Kremlin aseguró que ambos líderes no abordaron este asunto ni discutieron una posible reunión futura, como sí lo habían hecho anteriormente.

Desde Dinamarca, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que espera hablar con Trump este viernes o en los próximos días sobre el freno temporal al envío de armamento.

Zelenski ha reconocido que su país necesita ciertos tipos de armamento estadounidense, como los misiles para sistemas antiaéreos Patriot, una munición que calificó de “crucial“ para Ucrania y que no pueden ser proporcionados por sus aliados europeos.

Consultado sobre la llamada entre Trump y Putin, Zelenski insistió en que todas las decisiones en Rusia las toma el jefe del Kremlin, y reiteró su petición de una reunión directa para impulsar un alto el fuego.

Con información de EFE