Trump critica a Medvédev por decir que Irán puede obtener armas nucleares de otros países

El presidente estadounidense, Donald Trump, elevó el tono este lunes en un mensaje publicado en redes sociales en el que advierte al expresidente ruso Dmitri Medvédev, que dijo el domingo que hay países dispuestos a entregar armas atómicas a Irán, sobre emplear “a la ligera” la palabra ‘nuclear’.

“¿He escuchado al expresidente ruso Medvédev usar la palabra con N (¡Nuclear!) con indiferencia, diciendo que él y otros países suministrarían ojivas nucleares a Irán? ¿De verdad lo dijo o es solo producto de mi imaginación? Si lo dijo, y si se confirma, por favor, háganmelo saber INMEDIATAMENTE. La palabra con N no debería tomarse tan a la ligera”, escribió en su red social, Truth Social.

Medvédev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, dijo el domingo a través de su canal de Telegram que “hay países que están listos para entregarle directamente sus propias armas nucleares a Irán” para que Teherán pueda defenderse tras los bombardeos estadounidenses contra tres de sus instalaciones nucleares iraníes el fin de semana.

Trump quiso a su vez incidir en el menor peso en Moscú que tiene actualmente Medvédev, que dejó el cargo de primer ministro en 2020, y añadió en su mensaje: “Supongo que por eso (el presidente ruso, Vladímir) Putin es “EL JEFE”.

El mandatario estadounidense subrayó también el rol de los submarinos estadounidenses de propulsión nuclear en el ataque contra Irán.

Trump los definió como “las armas más poderosas y letales jamás construidas”, dijo que están “20 años más avanzados” que el resto de flotas de sumergibles y destacó que se dispararon 30 misiles Tomahawk contra las instalaciones de Irán y que “los 30 dieron en el blanco a la perfección”.

Se cree que el submarino que participó en la operación ‘Midnight Hammer’ (‘Martillo de Medianoche’) fue el USS Georgia, un batiscafo de la clase Ohio con capacidad para lanzar misiles de crucero (SSGN).

La operación involucró el mayor ataque llevado a cabo por los bombarderos furtivos B-2, que arrojaron bombas antibúnker de 13.600 kilogramos sobre el centro subterráneo de enriquecimiento de uranio de Fordow.

En el operativo participaron también aviones cisterna de reabastecimiento, aviones de reconocimiento y cazas, hasta sumar un total de más de 125 aeronaves.

Medvédev matiza sus dichos sobre Irán

En tanto, Dmitri Medvédev matizó sus palabras y aseguró que Rusia “no tiene ninguna intención de suministrar armas nucleares a Irán”, después de la reacción de Trump a su declaración inicial.

“Sobre las preocupaciones del presidente Trump: Condena el ataque de Estados Unidos contra Irán - no logró sus objetivos. Sin embargo, Rusia no tiene ninguna intención de suministrar armas nucleares a Irán porque, al contrario que Israel, somos miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear”, dijo Medvédev en un mensaje en su cuenta de X este lunes.

Ahora, Medvédev, que en la actualidad es vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, señaló que conoce “muy bien” las implicaciones que podría tener suministrar armas nucleares a Irán, una medida que podrían adoptar “otros países”.

En su respuesta a Trump, Medvédev dijo que no deberían estar discutiendo sobre quién tiene más armas nucleares, “más aún -explicó- porque el nuevo Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, que firmé con un presidente de EU, continúa vigente por ahora”.

“La pregunta es: ¿qué viene a continuación?“, concluyó el expresidente ruso.