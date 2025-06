Ya decídete, Trump: Abre la puerta a un cese al fuego… pero también a decidirse antes sobre ataque a Irán

Donald Trump incrementó la incertidumbre sobre su disposición para unirse a la guerra de una semana entre Israel e Irán, sugiriendo que podría considerar apoyar un alto al fuego, pero también advirtiendo que podría ordenar acciones militares antes del plazo que mencionó un día antes.

“Les estoy dando un periodo de tiempo”, dijo el presidente de Estados Unidos a los periodistas en Nueva Jersey tras reunirse el viernes con su equipo de seguridad nacional. “Diría que dos semanas como máximo”.

Trump podría respaldar un alto al fuego en Irán

Trump desestimó los esfuerzos europeos por encontrar una solución diplomática después de que los ministros de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Francia y Alemania se reunieran con su homólogo iraní en Ginebra.

Tras intensificar las amenazas contra Irán a principios de semana, Trump pareció reducir tensiones el jueves, afirmando que esperaría dos semanas para dar una oportunidad a la diplomacia.

Mientras tanto, Israel ha continuado los ataques, mientras que Irán ha lanzado represalias adicionales.

Aunque insinuó acortar el plazo de su ultimátum, Trump también sugirió que “podría” respaldar un alto al fuego mientras se llevan a cabo negociaciones.

Irán ha exigido que los ataques cesen antes de entrar en negociaciones, algo que Israel se ha negado a hacer.

“Podría, dependiendo de las circunstancias”, dijo el presidente al ser preguntado si apoyaría una pausa en los combates para permitir negociaciones. Sin embargo, cuestionó si tal tregua sería posible.

“A Israel le está yendo bien en términos de guerra, y creo que habría que decir que a Irán le está yendo menos bien. Es un poco difícil convencer a alguien de que se detenga”.

Europa apuesta por negociaciones en Irán

Los diplomáticos europeos tuvieron pocos avances aparentes en su reunión del viernes, apelando a Irán para que regrese a la mesa de negociaciones.

“Estamos interesados en continuar las discusiones y negociaciones en curso con Irán, y urgimos a Irán a continuar sus conversaciones con Estados Unidos”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, tras la reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

“Este es un momento peligroso y es crucial evitar una escalada regional de este conflicto”.

Araghchi declaró que Irán está dispuesto a celebrar otra reunión con los europeos en el futuro cercano, según informó la agencia estatal IRNA.

Sin embargo, advirtió que no se puede esperar progreso sin un cese del conflicto. “Mientras los ataques continúen, no negociaremos con ninguna parte”, dijo.

No se ha programado aún una reunión de seguimiento, y no hubo acuerdo sobre dónde o en qué formato se llevarían a cabo tales conversaciones, según un funcionario europeo.

‘Irán no quiere hablar con Europa, quiere hablar con EU’

Antes de que el proceso de negociación de dos meses con Estados Unidos se suspendiera tras el ataque de Israel, Teherán había señalado su disposición a aceptar algunas restricciones en sus actividades de enriquecimiento.

Israel y Estados Unidos han declarado que no se debería permitir a Irán enriquecer uranio en absoluto.

Trump minimizó los esfuerzos diplomáticos europeos. “Irán no quiere hablar con Europa. Quieren hablar con nosotros”, dijo. “Europa no podrá ayudarlos”.

Trump también dijo que Israel carece de la capacidad para destruir todas las instalaciones nucleares de Irán por sí solo.

La mayoría de los expertos afirman que un ataque exitoso contra el sitio de enriquecimiento nuclear subterráneo de Fordow requeriría la participación estadounidense, ya que Israel no tiene el tipo de municiones necesarias, como las bombas rompebúnker más potentes, para penetrar tan profundamente bajo tierra.

“Realmente tienen una capacidad muy limitada”, dijo Trump. “Podrían atravesar una pequeña sección, pero no pueden profundizar mucho. No tienen esa capacidad”. Y agregó: “Quizás no sea necesario”.

¿Irán tiene una bomba nuclear? Esto dice Trump

Trump reiteró su creencia de que Irán estaba a semanas de obtener una bomba nuclear cuando Israel atacó, y nuevamente desestimó las conclusiones de la inteligencia estadounidense de que el liderazgo iraní no buscaba hacerlo.

Los precios del petróleo cayeron el viernes tras un informe de Reuters de que Irán está dispuesto a discutir limitaciones en el enriquecimiento de uranio, aunque todavía están significativamente por encima de los niveles previos al conflicto.

Israel lanzó su ataque sorpresa contra Irán la semana pasada, afirmando que la amenaza de que su enemigo jurado adquiera armas nucleares debía ser neutralizada. Irán respondió con oleadas de misiles y drones, y ha habido numerosas bajas en ambos bandos.

Trump ha reflexionado públicamente durante días sobre la posibilidad de que Estados Unidos participe en el conflicto, pero pareció dar un paso atrás el jueves tras una serie de declaraciones agresivas, incluidas amenazas hacia el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.