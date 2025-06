Trump se muestra benévolo con Musk: Frena la cancelación de contratos con SpaceX y Tesla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció el mensaje de arrepentimiento de Elon Musk tras la confrontación pública entre ambos, informó este miércoles la Casa Blanca, que también confirmó que no se han tomado medidas para cancelar contratos gubernamentales con las empresas del magnate.

“El presidente reconoce y agradece la declaración de Elon esta mañana. Seguimos centrados en los asuntos del pueblo estadounidense”, declaró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt se refirió al mensaje que Musk publicó de madrugada en su red social, X, en el que expresó su pesar por algunos comentarios emitidos la semana pasada, en el marco de un intenso intercambio de declaraciones con Trump.

“Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente Donald Trump la semana pasada. Fueron demasiado lejos”, escribió Musk.

La portavoz también aclaró que no se ha revisado ningún contrato público con las empresas de Musk, a pesar de que la semana pasada Trump amenazó con suspender los acuerdos vigentes con SpaceX y Tesla, compañías encabezadas por el empresario.

Trump, dispuesto a reconciliarse con Musk tras pelea

Horas antes, Trump dio a entender que estaría dispuesto a reconciliarse con el magnate Elon Musk tras la agria ruptura pública entre ambos la semana pasada, aunque dijo que el acercamiento con el multimillonario no está entre sus prioridades inmediatas.

Cuestionado sobre la posibilidad de una conversación con Musk en el podcast de la columnista Miranda Devine, Trump insistió en que ya ha pasado página. “No sé cuál es su problema, la verdad. No lo sé. No he pensado mucho en él últimamente”, dijo en referencia al empresario.

El mandatario agregó que cree que Musk “se siente muy mal” tras la pelea, que comenzó el jueves pasado luego de que el magnate criticara el plan fiscal del republicano, pues según estimaciones añadirá más de 2 billones de dólares al déficit público.

Musk tachó de “abominación repugnante” al paquete legislativo, aprobado por la Cámara de Representantes y tramitado ahora en el Senado, y agregó que “socava” su labor para detener el despilfarro de fondos federales.

Elon Musk se retractó de sus críticas hacia la administración de Donald Trump y afirmó que "fue demasiado lejos". (Andrew Harnik)

Musk fue un aliado clave de Trump durante la campaña electoral y, tras los comicios, fue designado como responsable del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), con el objetivo de reducir el gasto público.

Sin embargo, la semana pasada el magnate abandonó el gobierno tras una serie de desacuerdos con el plan fiscal de Trump, lo que desencadenó una confrontación pública entre ambos.

Trump llegó a amenazar con cancelar los contratos gubernamentales con las empresas de Musk, mientras que este último contraatacó afirmando que el expresidente figura en la lista de cómplices del pederasta Jeffrey Epstein.