Trump ‘se lanza’ contra Xi Jinping: Afirma que es ‘muy difícil llegar a un acuerdo’ con China

(WILL OLIVER/EFE)

Después de que Donald Trump dijera que esperaba hablar con Xi Jinping para tratar el acuerdo de aranceles, este miércoles afirmó en redes sociales que era muy difícil llegar a un acuerdo con él, generando dudas sobre la frágil tregua económica entre EU y China.

China y Estados Unidos están en desacuerdo sobre una serie de cuestiones y aún no han confirmado los planes para una llamada entre líderes que la Casa Blanca ha dicho que espera que ocurra a finales de esta semana.

“Siempre me ha gustado el presidente Xi de China, y siempre me gustará, pero es MUY DURO y ES MUY DIFÍCIL LLEGAR A UN ACUERDO con él”, publicó Trump en Truth Social alrededor de las 2:17 am, hora de Washington.

“El principio y la posición de China de desarrollar las relaciones entre China y Estados Unidos son consistentes”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, en una conferencia de prensa habitual el miércoles cuando se le preguntó sobre la publicación en las redes sociales de Trump sobre Xi.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada horas después de la publicación de Trump.

Las tensiones entre ambos países se intensifican de nuevo tras una tregua arancelaria en mayo. En las últimas semanas, la administración Trump ha prohibido el envío de piezas críticas para motores a reacción a China, ha restringido el acceso de Pekín al software de diseño de chips y ha intentado imponer nuevas restricciones a los chips de Huawei Technologies.

EU comenzará a revocar visas a estudiantes chinos

Los funcionarios estadounidenses también anunciaron la semana pasada un plan para comenzar a revocar visas para estudiantes chinos.

Más allá de las tensiones económicas, las tensiones geopolíticas también están en aumento. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China protestó el fin de semana por la afirmación del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en una reunión de jefes militares, de que China representa una amenaza inminente para Taiwán, una isla autónoma reclamada por Pekín.

La reacción del mercado fue moderada tras la publicación de Trump sobre Xi, dado el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China en los últimos días. Un indicador de las acciones chinas que cotizan en Hong Kong redujo sus ganancias al 0.5 por ciento, el Índice del Dólar Bloomberg cayó un 0.1 por ciento, mientras que los bonos del Tesoro estadounidense se mantuvieron estables, con un rendimiento del bono a 10 años del 4.45 por ciento.

Trump expresó el viernes su esperanza de hablar pronto con Xi, diciendo a los periodistas en la Oficina Oval que China violó parte del acuerdo que las dos naciones hicieron en Ginebra para reducir los niveles arancelarios y reducir las tensiones, pero que “estoy seguro de que hablaré con el presidente Xi, y espero que podamos resolverlo”.

Si bien China aún no ha confirmado los planes para conversaciones directas a nivel de líderes, la Casa Blanca ha insistido repetidamente en que “probablemente” Trump y Xi hablarán esta semana.

Un punto clave de fricción parecen ser los minerales críticos. Funcionarios de la administración Trump han acusado a Pekín de seguir obstaculizando el acceso a los imanes de tierras raras, a pesar de que la decisión de Washington de reducir los aranceles el mes pasado dependía de que China levantara dichos controles.

EU y China discrepan sobre acuerdo de tierras raras, según experto

Una complicación es que Estados Unidos y China parecen tener diferentes interpretaciones de lo que se acordó sobre tierras raras en las conversaciones comerciales del mes pasado en Ginebra, dijo a Bloomberg TV Cory Combs, jefe de investigación de la cadena de suministro de minerales críticos en Trivium China.

“Por parte de EU, ahora parece claro que existía la sensación de que Pekín eliminaría por completo el requisito de aprobación”, dijo Combs. “Eso no fue lo que Pekín parece creer que acordó”.

Por su parte, Beijing ha acusado a Estados Unidos de introducir unilateralmente nuevas restricciones discriminatorias y ha prometido tomar represalias si Estados Unidos insiste en seguir su propio camino.

Trump ha dicho durante mucho tiempo que las conversaciones directas con Xi eran la única manera de resolver las diferencias entre las naciones, pero el líder chino se ha mostrado reacio a hablar por teléfono con su homólogo estadounidense y prefiere que los asesores negocien cuestiones clave.

Otra razón es que la segunda economía más grande del mundo ha demostrado resiliencia ante el régimen arancelario más elevado de Estados Unidos en un siglo. Sin embargo, si bien el gasto público récord y los estímulos impulsaron el crecimiento en el primer trimestre, el sector manufacturero se contrajo en los últimos meses. Los precios de la vivienda han continuado su caída, lo que lastra el poder adquisitivo de los consumidores cuyo patrimonio está vinculado a la propiedad.

Trump había manifestado su deseo de mantener una llamada con su homólogo chino ya en febrero y más tarde dijo que estaba dispuesto a viajar a la nación asiática para reunirse con Xi, aunque hasta ahora no se ha programado tal compromiso.