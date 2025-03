Trump está ‘muy enojado’ con Putin: EU analiza más sanciones petroleras vs Rusia

El presidente Donald Trump amenazó con imponer “aranceles secundarios” a los compradores de petróleo ruso, si Vladimir Putin se niega a un alto el fuego con Ucrania, añadiendo después que no creía que el presidente ruso “incumpliera su palabra”.

En comentarios informados por NBC News, Trump dijo que estaba “muy enojado” con Putin por poner en duda la legitimidad del presidente ucraniano Volodímir Zelenski como socio negociador, y amenazó con restringir “todo el petróleo que sale de Rusia”.

El presidente estadounidense pareció moderar sus comentarios sobre posibles sanciones u otras medidas cuando habló con periodistas a bordo del Air Force One, sugiriendo cierto margen para la negociación e impulsando a los precios del petróleo a reducir las ganancias iniciales en Asia.

“Ciertamente, no querría imponer aranceles secundarios a Rusia”, declaró Trump a la prensa, afirmando estar “decepcionado” con algunos comentarios recientes de Putin sobre Zelenski. “Se supone que debería llegar a un acuerdo con él, les guste o no. Así que no me gustó. Pero creo que se portará bien”.

Al mismo tiempo, Trump mantuvo la presión sobre Zelenski para que acepte un acuerdo que le dé a Estados Unidos acceso a los recursos de Ucrania.

“Está intentando retirarse del acuerdo sobre tierras raras, y si lo hace, tendrá serios problemas”, dijo Trump. “Si busca renegociar el acuerdo, tendrá serios problemas”.

Rusia es uno de los tres mayores productores de petróleo del mundo, lo que significa que cualquier intento de penalizar la compra de suministros rusos podría tener un impacto profundo en el mercado petrolero, y cualquier interrupción podría agravar las presiones inflacionarias. Las amenazas del domingo marcan un cambio significativo en el tono de Washington y reflejan una creciente frustración en la administración Trump.

Si Estados Unidos sigue adelante, India y China, que se han convertido en los principales compradores de barriles rusos con descuento desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú, se enfrentarían a una presión especial. Las exportaciones de crudo ruso alcanzaron su máximo en cinco meses en marzo, y las sanciones estadounidenses a la flota de petroleros rusos dan señales de flaquear.

Trump amena a Teherán

Trump también dijo que está considerando castigar a Teherán con “aranceles secundarios” no especificados y planteó la amenaza de bombardear Irán hasta que firme un acuerdo que renuncie a las armas nucleares.

“Si no llegan a un acuerdo, habrá bombardeos”, dijo Trump, citado por NBC.

Irán le dijo a Trump en respuesta a su apertura que no mantendrá conversaciones con su administración, aunque las comunicaciones indirectas con Estados Unidos siguen siendo una posibilidad, dijo el domingo el presidente Masoud Pezeshkian.

Las amenazas de Trump “deberían provocar una reacción más contundente en los precios, considerando los volúmenes en riesgo”, afirmó Giovanni Staunovo, analista de materias primas de UBS Group AG. “Pero hasta el momento no hay interrupciones del suministro, solo amenazas, y en el pasado se han necesitado interrupciones reales para que los precios suban de forma sostenida".

Los precios del petróleo subieron ligeramente al inicio del lunes y el oro alcanzó un nuevo récord, pero ambos se enfriaron tras la moderación de Trump en sus amenazas.

“Si Trump realmente quiere castigar a las empresas petroleras rusas, podría sancionar a barcos, aseguradoras y compradores”, dijo Gao Jian, analista de Qisheng Futures “Pero el comercio petrolero ruso es de gran escala, y debe evaluar y sopesar los pros y los contras”.

Estados Unidos dijo la semana pasada que Ucrania y Rusia habían acordado una tregua en el Mar Negro como la siguiente etapa en los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra, luego de que aceptaran una suspensión de 30 días de los ataques a la infraestructura energética.

Aunque Ucrania afirmó que respetaría inmediatamente el alto el fuego, el Kremlin exigió el levantamiento de las sanciones al Banco Agrícola Ruso (RSHB) y otras instituciones financieras involucradas en el comercio exterior de alimentos y fertilizantes.

La semana pasada, Trump pareció inventar una nueva táctica económica al amenazar con aranceles secundarios a los países que compren petróleo de Venezuela para cortar su comercio petrolero con otras naciones.

La amenaza, confirmada mediante una orden ejecutiva de Trump, establecía que los países podrían enfrentar aranceles del 25 por ciento en su comercio con Estados Unidos si compran petróleo y gas de Venezuela, país que ya se encuentra bajo fuertes sanciones estadounidenses. La medida pretendía presionar a Venezuela por las “decenas de miles de delincuentes de alto nivel y de otros tipos” que, según Trump, Venezuela ha enviado a Estados Unidos.