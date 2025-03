¿Por qué los aranceles de Trump a la madera de Canadá provocarían escasez de papel higiénico?

Los aranceles prometidos por el presidente Donald Trump a la madera blanda corren el riesgo de interrumpir la cadena de suministro de algo que nadie quiere carecer: papel higiénico.

La administración Trump planea prácticamente duplicar los aranceles sobre la madera blanda canadiense hasta el 27 por ciento, con la posibilidad de que gravámenes adicionales eleven la tasa a más del 50 por ciento.

Si bien Trump aboga por nuevos aranceles en parte para impulsar la industria manufacturera estadounidense, estos también podrían afectar la disponibilidad de pulpa kraft blanqueada de madera blanda del norte (NBSK), un componente clave para la fabricación de papel higiénico y toallas de papel.

El NBSK constituye aproximadamente el 30 por ciento del papel higiénico estándar estadounidense y la mitad de una toalla de papel típica, y actualmente se obtiene principalmente de Canadá, según Brian McClay, presidente de TTOBMA, entidad que monitorea el mercado mundial de pulpa.

Aranceles de Trump reviven recuerdos de escasez de papel higiénico

Añadió que Estados Unidos importó alrededor de 2 millones de toneladas de NBSK canadiense el año pasado, lo que pone de relieve la larga dependencia de los productores estadounidenses de artículos de papel de la pulpa de su vecino del norte.

“Algunas de estas fábricas en Estados Unidos, algunos de los productos de grandes marcas, no solo quieren pulpa de madera blanda de Canadá, quieren pulpa de madera blanda de esta fábrica en particular; la han estado usando durante 30 años y no cambiarán”, dijo McClay.

“Si las fábricas de pulpa canadienses cierran porque no tienen suficiente suministro de fibra, no se me ocurre otra opción para ellas: simplemente no pueden cambiar la receta”, afirmó.

Este escenario podría revivir los dolorosos recuerdos de la escasez de papel higiénico durante la pandemia, cuando los estantes de las tiendas quedaron vacíos en medio de las compras de pánico. Otra posibilidad: precios más altos en las cajas.

Trump reitera que EU no necesita la madera ni otros productos de Canadá

Trump ha promovido durante mucho tiempo los aranceles como una herramienta para repatriar la manufactura a Estados Unidos, y ha reiterado que su país no necesita la madera canadiense.

Sin embargo, esta postura no tiene en cuenta las cualidades específicas de la pulpa de madera blanda canadiense, que, según ejecutivos de la industria, no se puede sustituir fácilmente con alternativas estadounidenses. La NBSK es apreciada por su resistencia a la tracción.

“No compran nuestros productos por nuestra belleza”, dijo Frederic Verreault, vicepresidente de asuntos corporativos de Les Chantiers de Chibougamau, una empresa procesadora de madera de Quebec. “Compran nuestros productos porque son los mejores y los que mejor se integran en sus fábricas”.

Los aranceles también corren el riesgo de tener un efecto dominó en la cadena de suministro. El aumento de los costos de la madera podría provocar una reducción de la actividad de construcción, lo que se traduciría en una menor tala de árboles y, en consecuencia, en una disminución del suministro de astillas de madera necesarias para la producción de pulpa.

¿Cuáles serían las consecuencias de los aranceles para el papel higiénico?

Esta escasez podría incrementar los costos de producción para los fabricantes de papel tisú y generar restricciones de suministro.

Si los impuestos a la importación de madera superan el 50 por ciento, como se prevé, “eso provocará la quiebra de algunos aserraderos y reducirá el suministro de astillas de madera”, declaró McClay.

“Como en Canadá no talamos árboles para fabricar pulpa, dependemos de las astillas residuales de los aserraderos. Sin duda, esto aumentaría el coste y probablemente reduciría la producción”, agregó.

Los aserraderos son difíciles de ajustar, por lo que generalmente funcionan a toda máquina o no funcionan en absoluto, dijo Jean-Francois Samray, director del Consejo de la Industria Forestal de Quebec. “Es como los oleoductos, es como las redes eléctricas: están todas llenas o todas vacías”, dijo.

La industria de la madera blanda opera en un mercado de competencia pura y perfecta, afirmó. «Por lo tanto, en un mercado como este, habrá cierres temporales y reducción de la producción», lo que afectará la oferta y la demanda continentales.