Trump le echa porras a Mark Carney antes de elecciones en Canadá: ‘Es más fácil negociar con liberales’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que prefiere trabajar con el líder del Partido Liberal en Canadá para resolver la guerra comercial que él mismo comenzó con Ottawa.

Estas declaraciones surgen en medio de la expectativa de unas elecciones nacionales en el país vecino de América del Norte.

¿Qué piensa Trump de los candidatos a primer ministro de Canadá?

En una entrevista con Fox News el martes, Trump fue presionado por la conductora Laura Ingraham sobre encuestas que muestran que el Partido Liberal, liderado por el primer ministro Mark Carney, ahora supera al Partido Conservador encabezado por Pierre Poilievre.

Se espera que las elecciones ocurran pronto, en medio de la escalada de aranceles impuesta por Estados Unidos a su mayor socio comercial y la amenaza de más gravámenes en abril, lo que ha generado tensiones en el país vecino.

“Creo que es más fácil tratar con un liberal, y tal vez vayan a ganar, pero no me importa. No me importa en absoluto”, declaró Trump en la entrevista del martes.

El presidente también lanzó una crítica a Poilievre, señalando que “el conservador que se postula es, de manera estúpida, ningún amigo mío.”

“No lo conozco, pero dijo cosas negativas. Cuando dice cosas negativas, no podría importarme menos”, agregó Trump.

El presidente Trump lanzó una crítica a Poilievre: 'No lo conozco, pero dijo cosas negativas'. (Foto: Bloomberg) (David Kawai/Photographer: David Kawai/Bloomb)

Trump realizó estos comentarios tras la elección de Carney, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, como líder del Partido Liberal, sucediendo al exprimer ministro Justin Trudeau a principios de este mes.

Carney podría convocar elecciones nacionales pronto, y se ha presentado como un experimentado gestor de crisis. Destacó su trayectoria al frente de dos bancos centrales durante la crisis financiera global y el Brexit, argumentando que lo hacen especialmente apto para enfrentar la amenaza económica que representa Trump.

Canadá, objetivo principal de Trump

Canadá ha sido un blanco principal en el esfuerzo de Trump por remodelar los flujos comerciales globales y contrarrestar lo que considera prácticas comerciales desleales por parte de sus socios.

El presidente ha impuesto aranceles del 25 por ciento a la mayoría de los bienes de Canadá y México, medida que justificó como presión para frenar el flujo de migrantes y drogas ilegales hacia Estados Unidos.

Aunque retrasó estas medidas por un mes para bienes que cumplen con el acuerdo de libre comercio negociado durante su primer mandato, también ha aplicado aranceles al acero y aluminio y amenazado con gravámenes adicionales a la madera y los productos lácteos canadienses.

Canadá respondió con aranceles recíprocos, y Carney prometió mantenerlos hasta que Trump retire sus medidas.

Trump, quien ha expresado su deseo de convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos, calificó al país como “uno de los más desagradables con los que tratar” durante la entrevista del martes, criticando la respuesta de Trudeau a sus preocupaciones comerciales.

¿Qué dicen en Canadá sobre el apoyo de Trump a Carney?

Un portavoz del Partido Liberal afirmó: “Durante años, Pierre Poilievre ha seguido el modelo de Donald Trump para dividir a los canadienses. Cree que Canadá está roto y cedería ante las demandas de Trump. Solo Mark Carney se mantendrá firme contra los aranceles de Trump y construirá un Canadá más fuerte.”

En una publicación en X, Poilievre dijo que Trump “apoyaba” a Carney en lugar de a él porque el líder liberal sería un negociador más débil.

Los comentarios de Trump criticando a Poilievre el martes no son los primeros. Hasta hace poco, el Partido Conservador lideraba las encuestas.

“Bueno, creo que su mayor problema es que no es un tipo MAGA, ¿sabes?”, dijo Trump en una entrevista con el Spectator publicada en febrero, refiriéndose a su eslogan republicano Make America Great Again. “Realmente no lo es, no es un tipo de Trump en absoluto.”

En respuesta, Poilievre publicó en X: “Señor presidente, es cierto. No soy MAGA. Soy por Canadá primero. Siempre.”

¿Cómo van las encuestas para elegir primer ministro de Canadá?

El Partido Liberal de Canadá ha tomado la delantera en algunas encuestas de opinión pública en la víspera de unas elecciones, mientras los votantes reaccionan a la salida de Justin Trudeau y al ascenso de Mark Carney como líder del gobierno.

Según Leger Marketing, los liberales cuentan con un 42 por ciento de apoyo entre los votantes decididos, frente al 39 por ciento del Partido Conservador liderado por Pierre Poilievre. Ningún otro partido supera los dos dígitos en esta encuesta, que se realizó del 14 al 16 de marzo, los primeros días de Carney como primer ministro.

El Partido Liberal de Canadá ha tomado la delantera en algunas encuestas de opinión pública en la víspera de unas elecciones (David Kawai/Bloomberg)

El sondeo llega después de una encuesta publicada el lunes por el Instituto Angus Reid, con sede en Vancouver, que también coloca a los liberales en un 42 por ciento, frente al 37 por ciento de los conservadores. El apoyo a los liberales de Carney en esta encuesta se ha duplicado desde diciembre.

Si estas cifras se mantienen en una votación nacional, el resultado más probable sería una mayoría de escaños para los liberales en la Cámara de los Comunes.

Este cambio es sorprendente para un partido que parecía casi muerto hace solo unos meses. Todo cambió el 16 de diciembre, cuando la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, renunció tras un enfrentamiento público con Trudeau.

Ese mes, una encuesta de Angus Reid mostraba a los liberales con solo un 16 por ciento de apoyo, casi 30 puntos por detrás de los conservadores.