¿Quién es quién en el Vaticano? Estos son los cardenales que ‘le echan una mano’ al Papa Francisco

La Iglesia católica continúa con sus actividades normales durante la ausencia del Papa Francisco, pero no puede tomar decisiones trascendentales sobre la doctrina. [Fotografía. Shutterstock]

El mundo sigue con atención el estado de salud del Papa Francisco, quien desde el pasado 14 de febrero está internado en el hospital Policlínico Gemelli de Roma debido a una infección polimicrobiana que evolucionó en una neumonía bilateral.

Hasta el 6 de marzo, el Vaticano ha indicado que el estado clínico del Sumo Pontífice se mantiene estable y su pronóstico aún es reservado, a pesar de que ya no ha presentado episodios de insuficiencia respiratoria ni broncoespasmos.

Ante la ausencia prolongada del líder de la Iglesia Católica, surge una pregunta recurrente: ¿Quién asume las funciones del Papa en caso de enfermedad, renuncia o fallecimiento?

El teólogo Daniel Speed ​​Thompson, de la Universidad de Dayton, explicó a The Conversation cómo está estructurada la Ciudad del Vaticano para gestionar la ausencia del pontífice.

¿Qué es la Curia papal y qué función tiene dentro de El Vaticano?

El Vaticano, además de ser una ciudad-estado independiente, es la sede del gobierno central de la Iglesia Católica. En poco tiempo, el Papa Francisco cumplirá 12 años como máximo representante de la Santa Sede.

Aunque el Papa es la máxima autoridad, puede recurrir al colegio episcopal, conformado por todos los obispos del mundo, para dirigir la doctrina católica.

Algunos obispos, tras ser nombrados cardenales por el Papa, pasan a integrar la Curia papal en Roma. Los miembros de esta estructura supervisan aspectos fundamentales de la vida política y religiosa de la Iglesia, según explicó Speed ​​Thompson.

¿Qué cardenales forman parte de la Curia papal en El Vaticano?

Entre los funcionarios más relevantes dentro de la Curia se encuentra el cardenal Pietro Parolin, quien encabeza la Secretaría de Estado. Su labor incluye la gestión de relaciones diplomáticas con otras naciones y organizaciones internacionales, así como la supervisión del cuerpo diplomático del Vaticano.

El cardenal Víctor Manuel Fernández lidera el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con la responsabilidad de garantizar la correcta enseñanza de la doctrina católica en temas de fe y moral.

Otro actor clave es el cardenal Robert Prevost, a cargo del Dicasterio de los Obispos, quien supervisa los nombramientos de nuevos obispos en todo el mundo.

Además, destacan los siguientes cardenales en el organigrama de la Ciudad del Vaticano:

Cardenal Konrad Krajewski , responsable del Dicasterio para el Servicio de la Caridad.

, responsable del Dicasterio para el Servicio de la Caridad. Cardenal Arthur Roche , líder del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

, líder del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Cardenales Peter Ebere Okpaleke y Robert Walter McElroy, encargados del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida.

La Curia papal asegura la continuidad de las funciones esenciales de la Iglesia Católica en caso de ausencia del papa, ya sea por enfermedad, renuncia o fallecimiento. A través de sus dicasterios y altos funcionarios, el Vaticano mantiene su operatividad y sigue guiando a los fieles en todo el mundo.

El encargado de la Secretaría de Estado, Pietro Parolin, es uno de los funcionarios más importantes dentro del Vaticano. [Fotografía. AP]

¿Quién toma el mando del Vaticano ante la renuncia o fallecimiento del Papa?

Tras el fallecimiento o la renuncia de un papa, la responsabilidad de gobernar la Iglesia Católica recae en el Colegio Cardenalicio, como sucedió con Benedicto XVI. Sin embargo, el poder de los cardenales es limitado, ya que no pueden realizar cambios doctrinales.

Los cardenales tampoco pueden deshacer decisiones papales anteriores ni modificar las leyes eclesiásticas relacionadas con la elección de un nuevo papa. Los principales objetivos del Colegio de Cardenales son organizar los funerales, en caso de fallecimiento, y preparar el cónclave.

La Iglesia Católica continúa con sus actividades diarias, pero no puede tomar grandes decisiones en ausencia del Papa. No se pueden nombrar nuevos obispos y el Vaticano no puede iniciar nuevas gestiones diplomáticas en ausencia del pontífice.

En el período de Sede Vacante, una figura esencial en el Vaticano es el camarlengo, cargo que actualmente desempeña el cardenal Kevin Joseph Farrell. Su función es verificar oficialmente la muerte del Sumo Pontífice, sellar las habitaciones privadas del papa y gestionar los bienes y propiedades de la Santa Sede.

El camarlengo también tiene la responsabilidad de organizar la logística para la elección del nuevo papa, en la que dos cardenales mexicanos podrían ser elegidos. Además, desempeña el papel de comunicar al exterior el estado actual de la Iglesia Católica.

El camarlengo Kevin Joseph Farrell será una de las figuras clave dentro del Vaticano ante un posible fallecimiento o renuncia del Papa Francisco. [Fotografía. El Vaticano]

¿Qué medidas ha tomado el Papa Francisco contra la corrupción en El Vaticano?

Daniel Speed ​​Thompson afirmó en The Conversation que los dos mil años de historia de la religión católica la hacen única entre todas las organizaciones de todo el mundo. No obstante, indicó que los actos inmorales y corruptos de ciertos funcionarios del Vaticano han suscitado críticas severas hacia la Iglesia como entidad.

El teólogo destacó que el Papa Francisco ha criticado de manera constante a sacerdotes y obispos “que se consideran de alguna manera superiores en virtud de su cargo o su ordenación”.

En abril de 2021, el Papa Francisco implementó una serie de medidas para combatir la corrupción dentro del Vaticano. Estas normativas requieren que cardenales y administradores declaren periódicamente que sus inversiones sean coherentes con la doctrina católica, que no estén bajo investigación penal y que no posean fondos en paraísos fiscales.

Respecto a la riqueza de la Iglesia Católica, el especialista en temas teológicos aclaró que la recaudación y el manejo de recursos del Vaticano no se pueden comparar con los de un Estado moderno o de grandes empresas como Apple.

La Ciudad del Vaticano emplea alrededor de 2 mil personas, con un presupuesto operativo de aproximadamente 835 millones de dólares. En los últimos años, el Papa Francisco ha ordenado recortes salariales para clérigos y monjas que trabajan en la Santa Sede, con el fin de asegurar una administración más eficiente y ética de los recursos de la Iglesia.