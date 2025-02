¿Papa Francisco renunciará tras crisis respiratoria? Secretario de Estado del Vaticano aclara rumores

El papa Francisco fue ingresado el viernes 14 de febrero en el hospital Gemelli, en Roma, Italia, por problemas respiratorios, lo que ha provocado que se cuestione sobre si seguirá en el cargo o renunciará y qué está pasando en el Vaticano ante esta situación.

Este sábado se informó que el estado de salud del papa Francisco es “crítico”, esto luego de sufrir una crisis respiratoria, por lo que se le tuvo que suministrar oxígeno.

El Vaticano informó que el Pontífice presenta trombocitopenia debido a una anemia que requirió transfusiones de sangre.

¿El papa Francisco renunciará?

El portal Vatican News informó que el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, fue cuestionado sobre si el papa Francisco renunciaría al cargo, lo que calificó como “especulaciones inútiles”.

“Todo me parecen especulaciones inútiles. Ahora pensamos en la salud del Santo Padre, en su recuperación, en su regreso al Vaticano: estas son las únicas cosas que cuentan”, señaló el cardenal.

Respecto a los rumores de reuniones de cardenales y noticias falsas, el secretario de Estado aseguró: “Honestamente, debo decir que no sé si existen tales maniobras y trato, en todo caso, de mantenerme al margen”

“Por otra parte, creo que es bastante normal que en estas situaciones puedan difundirse rumores incontrolados o se haga algún comentario inapropiado: ciertamente no es la primera vez que ocurre. Sin embargo, no creo que haya ningún movimiento en particular, y hasta ahora no he oído nada parecido”, dijo a medios de comunicación.

El cardenal Pietro Parolin, número dos del Vaticano, informó que es mejor que el papa Francisco no reciba visitas para que pueda descansar y hacer así más eficaces las terapias a las que se está sometiendo.

“Gracias a Dios, las noticias que llegan de Gemelli son alentadoras, se está recuperando. Le han enviado documentación y eso significa que progresa adecuadamente”, añadió el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.

El papa Francisco está ingresado en el hospital Gemelli de Roma. (Foto: AP)

¿Cuándo saldrá el papa Francisco del hospital?

El papa Francisco seguirá en el hospital al menos toda la semana que viene hasta que esté curado de su neumonía bilateral y pueda continuar el tratamiento en su residencia en Santa Marta, pero “se necesitará tiempo”, aseguró el viernes en una rueda de prensa el doctor Sergio Alfieri, responsable de Cirugía del hospital Gemelli de Roma y que operó al Pontífice en anteriores ocasiones.

Alfieri explicó que aunque está respondiendo bien al tratamiento, “el Papa no está fuera de peligro” porque tiene una infección polimicrobiológica a la que se sumó una neumonía bilateral, y además camina poco y tiene 88 años, lo que hacen de él “un paciente frágil”.

Pero aseguraron que actualmente “no está en peligro de vida” que “está mucho mejor de cómo llego”.

