‘Quilombo’ para Milei: Jubilados e hinchas se unen contra las políticas de austeridad en Argentina

Piedras y cartuchos verdes de las escopetas de la policía en el suelo. El rastro de la violenta protesta de jubilados, respaldada por cientos de hinchas de fútbol de diferentes equipos, quedó en las calles tras el enfrentamiento del miércoles en Buenos Aires entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente al Congreso, que dejó 124 detenidos y al menos 46 heridos, según las autoridades.

Los jubilados, que se concentran cada miércoles en pequeños grupos para protestar por los ajustes del gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei, estuvieron arropados esta vez por una convocatoria sin precedentes de los fanáticos de Boca Juniors, River Plate y otros equipos de primera y segunda división.

La del miércoles fue la protesta a favor de los pensionistas más multitudinaria y violenta en el casi año y medio que lleva Milei en el poder. Generalmente, son pequeños grupos y, aunque ha habido incidentes con la policía en otras ocasiones, no se había visto algo de la magnitud de ahora.

En un comunicado cerca de la medianoche, el Ministerio de Seguridad Nacional reportó la detención de 124 personas y 46 heridos, 20 de ellos manifestantes. Un agente tenía una herida por arma de fuego y un fotógrafo se encontraba grave tras ser impactado en el cráneo por una cápsula de gas lacrimógeno.

Policía reprime con violencia a manifestantes en marcha de jubilados

Llovieron piedras y agua a presión de lado y lado. Las fuerzas de seguridad se vieron rodeadas por varios flancos cuando la concentración comenzó en forma pacífica. Cánticos y lemas contra Milei protagonizaron el arranque. “Los viejos no se tocan”, coreaban en la plaza. Un hombre con la bandera argentina como capa levantaba enérgicamente un cartel: “Ayúdame a luchar. El próximo viejo sos vos”.

Pronto subió la tensión y, pasadas dos horas, los uniformados con escudos y equipo antimotines desplazaron a los manifestantes hacia la avenida de Mayo, en la otra punta de la plaza en la que se encuentra el Congreso.

Hinchas de futbol se unieron a los jubilados en protesta contra las medidas de austeridad el gobierno del presidente Javier Milei. (Natacha Pisarenko/AP)

El gobierno de Milei, que abandera una política de ajuste del gasto público, había advertido que, quienes hicieran desmanes, enfrentarían restricciones de ingreso a los estadios.

Los primeros choques se dieron con la llegada de un numeroso grupo de hinchas con banderas de Boca Juniors y cánticos en apoyo a los jubilados. La policía formó un cordón para impedir el avance hacia el Congreso.

En la retaguardia, otro grupo de manifestantes entre los que abundaba el pelo blanco fueron empujados con el chorro de las tanquetas hidrantes en el perímetro más cercano al Legislativo.

La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, publicó en la red social X que, con la nueva ley antimafia, los más de 100 detenidos se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión, y los relacionó con organizaciones criminales.

Pasada la medianoche, en reacción a la represión de la protesta, medio millar de personas se concentraron para un cacerolazo frente a la Casa Rosada.

“A mis abuelos no los tengo, a mis padres no los tengo, pero si hay algo que me han dejado es el espíritu de lucha ante la injusticia. Y hoy tengo un hijo”, declaró Emmanuel Srur, de 33 años, en un rechazo al trato proporcionado por la policía en la manifestación efectuada más temprano.

Por su parte, José Montes, un jubilado de 75 años que acudió a la manifestación en silla de ruedas y con una camiseta de River Plate, declaró: “Los jubilados estamos viviendo el peor ataque a la conquista social. Ni con (el expresidente Mauricio) Macri ni con otros fue peor”.

Jubilados e hinchas de futbol se enfrentaron a la policía en Buenos Aires en exigencia de mejores pensiones. (Natacha Pisarenko/AP)

¿Cómo es la situación de los jubilados en Argentina?

En marzo de 2024, Milei dispuso por decreto que las jubilaciones se actualizarían mensualmente en función del último dato de inflación disponible. Si bien el gobierno logró controlar la inflación en un año, los jubilados se quejan de que sus ingresos van siempre por detrás debido a que la nueva fórmula se implementó luego de la devaluación del 50 por ciento de la moneda local en diciembre de 2023.

Además del recorte de ingresos, el gobierno también modificó el plan de salud de la obra social de los jubilados y restringió la entrega de medicación gratuita.

Junto a hinchas de fútbol y jubilados, se unieron a la protesta gremios de trabajadores, transportistas y funcionarios que perdieron sus empleos por el recorte al gasto público ordenado por Milei.

“Las políticas públicas quedaron vacías. No hay ni recursos ni trabajo”, declaró en la manifestación Analía Rodríguez, en un reproche al gobierno de Milei.

En febrero, un jubilado cobraba de mínima el equivalente a unos 300 dólares. En Buenos Aires, el costo de la canasta básica de un adulto mayor —incluye vivienda, alimentos, medicación, entre otros— cuesta más del doble de ese monto, según la Defensoría de la Tercera Edad.

“Antes por lo menos tenían respuesta del Estado”, añadió Rodríguez para explicar por qué se unió a la protesta, en la que portaba una camiseta con el rostro de un joven Diego Maradona y un lema en favor de los jubilados. “Es la situación de todos los que nos vamos a jubilar”.