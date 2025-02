Como Musk: Eduardo Verástegui y Steve Bannon realizan saludo nazi en discursos de la CPAC

El actor mexicano Eduardo Verástegui y el exasesor Steve Bannon, uno de los grandes ideólogos del trumpismo, realizaron el saludo nazi durante sus discursos en la convención ultraderechista este viernes 21 de febrero en Washington.

En la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), tanto el ultraderechista mexicano como el exasesor de Trump realizaron el saludo de brazo extendido con la palma hacia abajo, conocido como saludo nazi, que también realizó Elon Musk en un evento en enero pasado, cuando Donald Trump tomó protesta como presidente de Estados Unidos.

De acuerdo con los videos que han sido publicados en redes sociales, Steve Bannon preguntó a los asistentes de la CPAC si estaban preparados para luchar en nombre de Trump y para pelear por su país.

“Los días más duros están por llegar, compañeros, pero, ¿saben qué? Riad, Berlín, Moscú, la ciudad de Londres, todos están aquí. Esto no se puede vencer. La única forma en la que perderemos es si renunciamos. La única manera de no obtener la victoria es si nos rendimos. La única manera de que ellos ganen es si nos retiramos. Y no nos vamos a retirar, no nos vamos a rendir, no vamos a renunciar. ¡luchen, luchen, luchen!”, apuntó Bannon y finalizó su discurso con el saludo nazi.

La frase de “luchen” fue una referencia directa a lo que Trump gritó luego de que le dispararan en un evento en Butler, Pensilvania, en las campañas electorales de 2024.

El gesto de Bannon provocó una reacción inmediata debido a la manera en que extendió el brazo derecho hacia arriba con la palma hacia abajo, tal como históricamente lo realizaron los militantes nazis y sus aliados.

La Liga Antidifamación (ADL), un grupo que se dedica a vigilar los actos de antisemitismo y el odio antijudío en EU, criticó la decisión de Bannon de realizar el saludo nazi.

“La larga y perturbadora historia de Steve Bannon de fomentar el antisemitismo y el odio, amenazar con la violencia y empoderar a los extremistas es bien conocida y está bien documentada por la ADL. No nos sorprende, pero nos preocupa la normalización de este comportamiento”, indicó el organismo en su cuenta de X (antes Twitter).

Al mismo tiempo, el grupo judío Bend the Arc: Jewish Action, dijo que estaba de acuerdo con la ADL y después cuestionó a la organización, que previamente había defendido a Elon Musk por realizar el saludo nazi.

Pero Bannon se defendió de las críticas. Este viernes, hablando con un periodista francés de la revista de noticias Le Point, el exasesor de Trump dijo que el gesto no era un saludo nazi sino “un saludo como el que hacía todo el tiempo”.

El gesto de Bannon se produjo al final de un discurso en el que repitió mentiras sobre las elecciones de 2020, que Trump perdió ante el demócrata Joe Biden, y continuó presionando para que Trump cumpla un tercer mandato, algo que la Constitución prohíbe explícitamente.

“El futuro de Estados Unidos es MAGA. Y el futuro de MAGA es Donald J. Trump”, dijo. “¡Queremos a Trump en 2028!”.

Bannon se desempeñó como estratega jefe de Trump y ayudó a liderar su campaña en las elecciones de 2016. Apenas el 11 de febrero pasado, el exasesor admitió ante un tribunal que defraudó a los donantes de una campaña de recaudación privada para construir el muro fronterizo con México en hechos ocurridos durante el primer mandato de Trump. Al admitir la culpabilidad, Bannon podría haber evitado una condena de cárcel y solo tendrá una sentencia de tres años de libertad condicional.

Verástegui realiza saludo nazi en CPAC

El actor mexicano y ultraderechista Eduardo Verástegui, quien intentó ser candidato presidencial en las elecciones de 2024, realizó lo propio durante su discurso en la CPAC este viernes e imitó el saludo que popularizó el líder nazi Adolph Hitler.

“Es por esto que me uniré al movimiento de Elon Musk y del presidente Trump. Mi corazón va hacia todos ustedes”, dijo Verástegui en su discurso pronunciado en inglés. Fue entonces que se tocó el pecho a la altura del corazón y lanzó su mano derecha con la palma extendida y hacia abajo.

El 20 de enero, en un evento tras la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Elon Musk emitió un discurso. El dueño de X se mostró entusiasmado por los planes del nuevo mandatario sobre enviar hombres a Marte.

Previamente, Musk dijo que las elecciones de 2024 en las que ganó Trump fueron las más importantes de la historia. “Solo quiero decir gracias, agradecerles, por hacer que esto sucediera”, dijo.

Fue en ese momento cuando Musk tocó su corazón con un golpe en el pecho y extendió su brazo hacia afuera y hacia arriba, con la palma de la mano hacia abajo. Primero hizo el gesto con la mano derecha, después en la dirección opuesta.

Elon Musk realizó un gesto visto como un saludo nazi; el dueño de Tesla no negó los señalamientos, pero se burló de las críticas. (X: @elonmusk)

Musk se burló de quienes lo criticaron por hacer el gesto de salutación nazi, pero no negó explícitamente que esa fuera su intención.

Grupos de extrema derecha y supremacistas blancos enseguida celebraron el gesto hecho por Musk.

“La llama blanca resurgirá”, dijo el grupo de supremacía blanca White Lives Matter.