¿Quién es Ryan Wesley Routh, el hombre acusado de tratar de asesinar a Trump?

Ryan Wesley Routh presumía en internet ser un hombre que construía viviendas para personas sin hogar en Hawaii, trató de reclutar combatientes para Ucrania para la lucha contra Rusia y describió su apoyo y desdén por Donald Trump e incluso pidió a Irán que lo matara.

“Ustedes son libres de asesinar a Trump”, escribió Routh en referencia a Irán en un libro que habría publicado en 2023, “Ukraine’s Unwinnable War” (“La guerra imposible de ganar de Ucrania”), en la que describe al expresidente como “tonto” y “bufón” por el asalto de sus simpatizantes al Capitolio el 6 de enero de 2021 y el “tremendo error” de abandonar el acuerdo nuclear con Irán.

Routh escribió que votó por Trump una vez y se responsabiliza en parte por “el niño que fue electo como nuestro presidente y terminó siendo un descerebrado”.

¿Qué hizo Ryan Wesley Routh?

El hombre de 58 años fue acusado el domingo después de que las autoridades dijeron que acechó al candidato presidencial republicano, mientras jugaba golf en West Palm Beach, Florida. Routh portaba un fusil estilo SKS en un aparente intento de asesinato que frustró el Servicio Secreto.

A través de su voluminosa huella digital, documentos públicos, entrevistas noticiosas y videos, ha emergido una imagen de Routh como un hombre con un pasado criminal, lleno de odio y opiniones que oscilan entre la izquierda y la derecha, incluyendo apoyo a Bernie Sanders, Tulsi Gabbard, Nikki Haley y Trump.

Registros electorales muestran que se inscribió como votante no afiliado en Carolina del Norte en 2012, más recientemente votando en persona en la primaria estatal demócrata en marzo.

Routh también hizo 19 pequeñas donaciones que totalizaron 140 dólares desde 2019 a través de ActBlue, un comité de acción política que canaliza donativos a candidatos demócratas, de acuerdo con documentos federales de financiamiento de campañas.

En un tuit de junio de 2020, tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía, Routh dijo que el entonces presidente Trump podría ganar la reelección si emitiera una orden ejecutiva para castigar la mala conducta policial. Sin embargo, en los últimos años, sus publicaciones hacia Trump se agriaron y expresó su apoyo al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata presidencial demócrata.

“LA DEMOCRACIA está en la boleta y no podemos perder”, escribió en la red social X en abril en apoyo de Biden.

Funcionarios policiales trabajan afuera del club de golf Trump International tras el aparente intento de asesinar al expresidente Trump. (Lynne Sladky/AP)

Ni demócrata ni republicano, el agresor de Trump

En julio, tras el intento de asesinato de Trump en un mitin en Pensilvania, una publicación en la cuenta de Routh instó a Biden y Harris a visitar a los heridos en el tiroteo y asistir al funeral del bombero que fue asesinado.

“Trump nunca hará nada por ellos”, escribió Routh.

En su libro, que aparece en Amazon y fue visto por The Associated Press, Routh dice: “Me cansa que la gente me pregunte si soy demócrata o republicano porque me niego a que me pongan en una categoría”.

El mundo sería mejor si lo gobernaran mujeres, escribió en el libro, que tiene enlaces a su sitio web y a su cuenta en X, porque “parece que la totalidad de los problemas del mundo giran en torno a hombres con enorme inseguridad y una inteligencia y comportamiento infantiles”.

Publicaba con frecuencia en las redes sociales sobre Ucrania y otros conflictos, y tenía un sitio web que buscaba recaudar dinero y reclutar voluntarios para luchar por Kiev. Una foto de Routh, delgado y de pelo despeinado, en su sitio lo muestra sonriendo, con una camiseta y una chaqueta adornada con banderas estadounidenses.

“Esto es nosotros contra la maldad”, escribió Routh en un video que circula en la red. En un tuit, dijo: “Voy a pelear y morir por Ucrania”.

Routh nunca sirvió en el ejército ucraniano ni trabajó con sus militares, dijo Oleksandr Shahuri, del Departamento de Coordinación de Extranjeros del Comando de Fuerzas Terrestres de Ucrania.

Shahuri dijo a la AP que Routh contactaba periódicamente a la Legión Internacional de Ucrania con lo que describió como “ideas sin sentido” que “pueden describirse mejor como delirantes”.

Routh aparece en un video de pie frente al Capitolio de Estados Unidos expresando su frustración porque Ucrania no estaba aceptando más de los comandos afganos que él intentó reclutar.

“Tienen miedo de que cualquiera y todos sean espías rusos”, dijo al sitio web de noticias Semafor en 2023.

A principios de este año, incluso tuiteó a los cantantes Bruno Mars y Dave Matthews para que organizaran un esfuerzo al estilo de “We are the World” para Kiev. “Necesitamos una canción de homenaje emocional para Ucrania como muestra de apoyo”, escribió. “Tengo la letra y la música”.

Routh también tuiteó a la leyenda del baloncesto Dennis Rodman, pidiendo ayuda para levantar las sanciones contra Corea del Norte y aliviar la tensión con el país. En otro, invita a una decena de manifestantes en Hong Kong a quedarse en su casa en Hawaii para escapar de la represión china.

El pasado criminal de Ryan Wesley Routh

Vivió la mayor parte de su vida en Greensboro, Carolina del Norte, donde sus enfrentamientos con la policía incluyeron una condena grave en 2002 por posesión de explosivos, cordón detonante y un detonador, según los registros judiciales.

Documentos judiciales muestran que las autoridades le decomisaron explosivos y un número indefinido de armas. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Routh aceptó someterse a una evaluación de salud mental y cumplir con cualquier tratamiento que se le recomendara. Los documentos que un funcionario de la corte le entregó a la AP no incluyen los resultados de dicha evaluación.

Los documentos también muestran que Routh fue declarado culpable de un cargo por posesión de bienes robados en 2010, así como por delitos menores que incluyen portar ilegalmente un arma oculta, chocar y darse a la fuga, exceso de velocidad y conducir con una licencia revocada.

Los registros judiciales del caso de delito grave de 2010 indican que los detectives determinaron que Routh estaba almacenando materiales de construcción robados y otros artículos en el almacén de su negocio de techado, donde vivía en ese momento. El dinero de la venta de los bienes robados se utilizó para comprar crack, según una declaración jurada de la policía utilizada para obtener una orden de registro.

En ambos casos de delito grave, los registros judiciales muestran que los jueces sentenciaron a Routh a libertad condicional o a una sentencia suspendida, lo que le permitió evitar la prisión.

No queda claro cómo Routh pudo obtener un arma. Por lo general, en la mayoría de los estados está prohibido que una persona condenada por un delito grave compre o posea un arma de fuego.

Vecinos lo describen como respetuoso y amable

En 2018, Routh se mudó al pueblito de Kaaawa, Hawaii, a unos 45 minutos a las afueras de Honolulu, para participar en un negocio con su hijo adulto construyendo pequeños cobertizos de madera. De acuerdo con su página en LinkedIn, las estructuras ayudarán a “enfrentar la mayor tasa de indigencia en Estados Unidos debido a la gentrificación sin par”.

“Todos estamos cansados de ver a las personas sin hogar por toda la isla, sin ningún lugar a donde ir”, dijo al Star-Advertiser de Honolulu en 2019.

Nadie abrió la puerta el domingo en su casa de estuco azul cerca de la playa, que está pintada coloridamente. Una camioneta blanca con una calcomanía de Biden-Harris en el parachoques y una rueda pinchada estaba en la entrada.

El vecino Christopher Tam dijo que Routh era apartado, respetuoso, cordial y amable.

“Ha sido muy sorprendente”, comentó Tam. “Si tuvo algo que ver con esto, es muy impactante para nosotros”.