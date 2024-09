Trump da el grito... pero de susto: Expresidente está a salvo tras disparos cerca de su campo de golf en Florida

¿Donald Trump sufrió un nuevo atentado? El expresidente de Estados Unidos se encuentra a salvo después de que se reportaran disparos cerca de su campo de golf en Florida durante la tarde de este domingo 15 de septiembre, informó su equipo de campaña y el Servicio Secreto.

Hasta el momento, no queda claro si los disparos reportados estaban dirigidos al candidato presidencial republicano.

El Servicio Secreto, fuertemente criticado por el atentado a Trump de julio pasado, informó que estaba en plenas investigaciones y que el incidente ocurrió poco antes de 14:00 horas, tiempo local. “El expresidente está a salvo”, remarcó.

Hace aproximadamente dos meses, Trump recibió un disparo durante un intento de asesinato en un mitin en Pensilvania, y una bala le rozó la oreja.

¿Por qué Trump estaba en Florida hoy 15 de septiembre?

El expresidente estadounidense Donald Trump habla durante una conferencia de prensa en el Trump National Golf Club Los Ángeles en Rancho Palos Verdes, California. (Eric Thayer/Bloomberg)

Trump había regresado a Florida este fin de semana de una gira por la Costa Oeste que incluyó un mitin el viernes por la noche en Las Vegas y una recaudación de fondos en Utah.

La campaña no proporcionó de inmediato más detalles. No se reportaron heridos, según un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach en Florida.

Un funcionario de las fuerzas del orden quien habló bajo condición de anonimato señaló que las autoridades estaban tratando de determinar si los disparos se realizaron cerca del campo de golf de Trump en West Palm Beach o en el terreno. El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Trump suele pasar la mañana jugando al golf, antes de almorzar en el Trump International Golf Club West Palm Beach, uno de los tres que posee en el estado.

¿Cómo reaccionaron Kamala Harris y Joe Biden a la noticia?

La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, fueron informados del incidente y se les mantendrá informados sobre la investigación.

La Casa Blanca agregó que ambos funcionarios están “aliviados” de saber que Trump está a salvo.

En una publicación en X (antes Twitter), el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, uno de los principales aliados de Trump en el Congreso, dijo que había hablado con Trump después del incidente y que Trump estaba de “buen ánimo” y era “una de las personas más fuertes que he conocido”.

Desde su intento de asesinato, Trump ha reforzado la seguridad. Cuando ha estado en la Torre Trump de Nueva York, una fila de camiones volcadores se estacionan en un muro fuera del edificio. Y en los mítines al aire libre, ahora habla detrás de un recinto de vidrio a prueba de balas.