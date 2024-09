La ‘playlist’ prohibida de Donald Trump: Lista de canciones que ha usado sin permiso en su campaña

Adele, Beyoncé, Celine Dion, Neil Young, Prince, The Rolling Stones, Rihanna y Queen tienen algo en común aparte de la música: todos se han quejado de que el expresidente Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca, ha usado en sus campañas electorales alguna de sus canciones sin permiso.

La revista Billboard publicó en los últimos días una lista de los agraviados que incluye a los integrantes del dúo The White Stripes, Jack y Meg White, que este lunes demandaron en un tribunal de Nueva York a Trump y su equipo de campaña electoral por el uso de su canción ‘Seven Nation Army’ (de 2003) sin su “conocimiento o autorización”.

Donald Trump, candidato republicano, recibe constantes reclamos de cantantes. (Bloomberg)

Artistas que se han quejado de uso de canciones por Donald Trump

Otros medios como Rolling Stones, The Washington Post o The Hollywood Reporter han elaborado también listas.

El aparentemente escaso respeto de Trump por la propiedad intelectual ha llevado a la enciclopedia virtual Wikipedia a dedicar un capítulo a los intérpretes musicales que han manifestado no haber autorizado el uso de sus temas por parte del que fue presidente de Estados Unidos (2017-2021) y busca serlo de nuevo en las elecciones de noviembre.

La lista de Wikipedia es aún más larga e incluye a artistas como ABBA, Village People, Phil Collins, Luciano Pavarotti, Elton John y Leonard Cohen, no mencionados por Billboard.

“En solo cuestión de días el político (Trump) ha sido reprendido por Beyoncé, Foo Fighters y Jack White”, señala Billboard en el artículo con la lista.

Trump ha usado temas de Beyoncé, la canción de la discordia es ‘Freedom’. (Foto AP/Chris Pizzello).

Isaac Hayes Jr.

La semana pasada, un juez federal de Atlanta (Estados Unidos) dictaminó que el expresidente y su equipo deben dejar de utilizar la canción ‘Hold On, I’m Coming’, del fallecido Isaac Hayes Jr.

George Harrison

Los herederos de otro grande de la música ya fallecido, George Harrison, recriminaron a Trump el uso de ‘Here Comes the Sun’ sin su permiso y lo mismo hicieron los herederos de Prince por el uso de ‘Purple Rain’ y los de Tom Petty por ‘I Won’t Back Down’, según la revista especializada.

Beyoncé

En el caso de Beyoncé la canción de la discordia es ‘Freedom’, que es el tema central de la campaña de la rival de Trump el 5 de noviembre, la actual vicepresidenta Kamala Harris, pero fue usado en un video en el que se ve al candidato republicano bajando de su avión para asistir a un acto de campaña.

Celine Dion es otra de las artistas en la lista de temas de Trump. (Olympic Broadcasting Services via AP) (AP)

Adele y Celine Dion

Otra reina de la canción, la británica Adele, vio en 2016 como su tema ‘Rolling in the Deep’ era usado para presentar a Trump en los mitines sin que ella lo autorizara y lo mismo le sucedió en 2024 a la canadiense Celine Dion con ‘My Heart Will Go On’, la popular balada del filme Titanic, dice Billboard.

Wind and Fire

“En contra de los deseos” del grupo Earth, Wind and Fire, su popular ‘September’ fue la banda sonora elegida para la aceptación de la nominación republicana en 2016 por parte de Trump, mientras que ‘My Hero’, de Foo Fighters, amenizó la salida al escenario de Robert Kennedy Jr. en el mitin en el que dio a conocer en agosto pasado que se pasaba a las filas del expresidente.

Taylor Swift apoya a Kamala Harris. (Foto: EFE)

Otras canciones que Trump ha usado sin permiso

A tenor de la cantidad de canciones que, según Billboard, Trump ha utilizado en sus campañas y en actos presidenciales sin permiso las bandas de rock The Rolling Stones y R.E.M. son sus favoritas:

‘Start Me Up’, de The Rolling Stones.

‘You Can’t Always Get What You Want’, de The Rolling Stones.

‘Brown Sugar’, de The Rolling Stones.

‘It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine), de R.E.M.

’Everybody Hurts’, de R.E.M.

‘Losing My Religion’, de R.E.M.

‘Sweet Child O’Mine’, de Guns N’Roses.

‘In the End’, de Linkin Park.

‘Rockin’ in the Free’ y ‘Devil’s Sidewalks’, de Neil Young.

‘Photograph’, de Nickelback.

‘Crazy Train’, de Ozzy Osbourne.

‘Happy’, de Pharrell.

‘Don’t Stop the Music’, de Rihanna.

‘We Are the Champions’, de Queen.

‘Dream On’, de Queen.

Livin’ on the Edge’, de Queen.

La barbadense Rihanna afirmó en un mensaje de X al enterarse del uso de ‘Don’t Stop the Music’: “ni yo ni mi gente asistiremos o estaremos nunca cerca de uno de esos trágicos mitine (de Trump)”.

La banda Queen, del fallecido Freddie Mercury, también abominó del uso frecuente de ‘We Are the Champions’ durante la campaña de 2016 y Steven Tyler, líder de Aerosmith, amenazó con demandar a Trump por su apropiación de ‘Dream On’ y ‘Livin’ on the Edge’.