¿Por qué ‘Break my soul’ de Beyoncé es el himno de los trabajadores de la generación Z?

La cultura de insatisfacción en torno al trabajo es demasiado evidente.

Una manifestación es la caída en el bienestar. Los datos de Deloitte muestran que alrededor de un tercio de los empleados y ejecutivos luchan contra la fatiga y los problemas de salud mental.

Citando los últimos datos sobre el lugar de trabajo de Gallup , el Foro Económico Mundial señaló que “el bienestar y la satisfacción en el lugar de trabajo se han estancado después de casi una década de mejoras”.

Pero no todo esto puede atribuirse a la pandemia. En mayo de 2019, antes de que el COVID-19 se extendiera por todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el agotamiento como “un fenómeno ocupacional”.

De hecho, la preocupación por el trabajo y el bienestar se remonta a siglos atrás y siempre estuvo ligada a la cultura: fue Aristóteles, después de todo, quien se preocupó por lo que se necesitaría para crear una sensación de florecimiento o eudaimonia.

Break my soul de Beyoncé se dirige a generación Z

Ahora que los directores ejecutivos de todo el mundo están tratando de mantener o reinventar tanto la cultura corporativa como la estrategia futura a raíz de una pandemia que reescribió las reglas del trabajo, es la cultura popular la que los líderes deben considerar para ganarse los corazones y las mentes de sus trabajadores, específicamente en la música pop.

Tomemos como ejemplo el tema de la época de este año, Break My Soul, de Beyoncé Giselle Knowles-Carter, conocida entre sus fanáticos simplemente como “Queen Bey”.

Es un grito de guerra basado en la danza para los trabajadores que rechazan las viejas restricciones en los nuevos tiempos de un álbum titulado Renaissance. Y es rica en datos culturales.

La canción es un himno no tanto para la gran renuncia como para el gran resentimiento. El coro exhorta enérgicamente a los oyentes a liberar “su ira”, “mente”, “trabajo”, “el tiempo”, en ese orden. Una palabra que surge desafiante en todo momento es “motivación”.

Break My Soul no es la voz de una generación inocente de antaño durante la cual la cultura del trabajo se infantilizó y el poder estaba estrictamente por encima de las cabezas de la base. Un buen ejemplo es el inocentemente alegre Heigh-Ho de Blancanieves de Walt Disney en 1937.

Tampoco es la ira salarial y las condiciones de la Generación X, aquellos nacidos entre los años 60 y 80 que crecieron con canciones exitosas de los años 70 como Take This Job and Shove It de Johnny Paycheck o, de hecho, el grito de guerra feminista de Dolly Parton en la canción y la película 9 to 5 de 1980, ahora retomada para los nuevos tiempos en una exitosa gira musical.

En 'Break my soul', Beyoncé habla por los trabajadores y trabajadoras millenial y la generación Z. (Bloomberg)

Beyoncé se dirige, en cambio, a la generación del milenio y a sus compañeros de trabajo más jóvenes de la Generación Z, que son el futuro del lugar de trabajo y cuya alfabetización emocional expresa su resentimiento y decepción porque el mundo del trabajo, incluso si está bien pagado, aún no les cumple a ellos.

Se sienten traicionados por las promesas incumplidas de prosperidad, seguridad, estatus y bienestar. Beyoncé le dijo a la revista Harper’s Bazaar el año pasado que “trabajé para sanar el trauma generacional y convertí mi corazón roto en arte que ayudaría a hacer avanzar la cultura y, con suerte, vivir mucho más allá de mí”.

La fuerza laboral global de hoy se siente igualmente rota, fragmentada y desconcertada como si estuviera en guerra. El COVID-19 dejó universalmente sus pérdidas y cicatrices, que han abierto el anhelo de un nuevo comienzo.

Los líderes necesitan hacer dos cosas fundamentales para ir por el buen camino. El primero es reconocer la sensación de pérdida y dolor.

¿Cómo mejorar los lugares de trabajo?

Cada lugar de trabajo tiene que reconstruirse y rediseñarse. No hay negocios como siempre. Apuntar a una cultura corporativa que priorice la comodidad, la seguridad y la certeza en un mundo incierto. Eso no significa proporcionar un conjunto rígido de reglas, sino un enfoque flexible donde sea posible para responder a la complejidad de sus vidas.

Sé como Beyoncé: Libera tu mente para pensar de nuevo.

No existe un libro de jugadas listo para ayudar que no esté desactualizado. Así que se deben co-crear nuevas reglas, nuevas normas y abandonar el enfoque de arriba hacia abajo.

Para hacer eso tienes que hacer algo más: Escuchar. No digas, pregunta. Gasta tanto en la evaluación de los empleados como en conocer lo que piensan los clientes. Ve más allá de los formularios de evaluación en línea y comienza constantes sesiones de retroalimentación cara a cara y por teleconferencia. Valdrán cada dólar gastado.

La cultura no compite con la estrategia, la complementa. Pero tiene que ser auténtico. Dejemos de tratar de hacer que el lugar de trabajo sea ingenuamente optimista (Disney) y, en cambio, igualemos el ritmo inteligente (Beyoncé).