Rihanna: ¿Cómo se volvió famosa la cantante de ‘Umbrella’?

El show de medio tiempo de Rihanna no solo se convirtió en uno de los más esperados de los últimos años sino también en uno de los más memorables por la última ‘revelación’ que hizo la cantante. Tras meses a la expectativa del regreso a los escenarios, la originaria de Barbados abrió el show con ‘Bitch Better Have My Money’.

Durante el show, la intérprete de ‘Diamonds’ lució un jumpsuit rojo diseñado por Loewe, que complementó con bustier y un abrigo oversize en la misma tonalidad. Todo el conjunto dejaba ver el abultado vientre que parecía anunciar el segundo embarazo de ‘Riri’. La noticia la confirmaría su representante algunos minutos después del show.

Si bien Rihanna cobró fama con temas como ‘Don’t Stop the Music’ y ‘Umbrella’ en 2006, hubo todo un trabajo detrás que permitió el ascenso en ‘crescendo’ de la cantante.

Rihanna y su camino a la fama

Rihanna constantemente hace mención en entrevistas y discursos su lugar de origen: Barbados, una isla ubicada en el Caribe. Asimismo ha hecho alusión a la importancia de impulsar las infancias en su país.

El camino de la cantante hacia la fama comenzó en 2003, cuando Evan Rogers, un productor musical estadounidense realizó una audición en Barbados. Con apenas 16 años, Riri asistió e interpretó algunos temas en la prueba.

Rogers habló con la madre de la entonces adolescente y le pidió que le permitiera mudarse a Estados Unidos para comenzar un proyecto musical.

Tras algunos meses, Rihanna viajó a Connecticut con el productor, quien pronto trabajó en un demo que sería enviado a varios estudios, entre ellos Jay-Z.

Tras escuchar las canciones de la joven Rihanna, el rapero le pidió al agente que concretara una audición con la joven cantante quien interpretó varios temas, entre ellos ‘For the Love of You’ de Whitney Houston.

El talento de la incipiente cantante llamó la atención de Jay-Z, quien pronto alistó los preparativos para la firma de un contrato para un disco: Music of the Sun y posteriormente A Girl Like Me.

Rihanna a comentado en entrevistas que se puso muy nerviosa durante la audición con Jay-Z, sin embargo no se imaginaría que dicho episodio sería su primer paso hacia su creciente fama.

“La primera vez que llegamos, estaba temblando. Nunca había conocido a una celebridad, tener una audición y reunión al mismo tiempo”, confesó.