Vaya paradoja: ¿Por qué Trump es ‘pobre’ si tiene una fortuna de 7.2 mil mdd?

“¡Mantén tus manos fuera de la Torre Trump!’', gritó el domingo el mensaje de texto del expresidente de Estados Unidos a los posibles donantes.

Donald Trump se refería, por supuesto, a uno de sus activos inmobiliarios más preciados y al riesgo de que se lo arrebataran. El mensaje fue un intento de reunir a sus partidarios para que se deshicieran de su dinero y aliviaran la presión que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, estaba aplicando sobre sus finanzas.

Esta semana le dio a Trump un respiro de esa presión. Un tribunal de apelaciones redujo el lunes su fianza en un 68 por ciento a 175 millones de dólares en un caso de fraude en Nueva York liderado por James. El martes, su empresa de redes sociales debutó en bolsa, saltando un 16 por ciento y elevando su patrimonio neto a 7mil 200 millones de dólares, en papel.

Sin embargo, sus dificultades financieras están lejos de terminar.

Mansión de Mar-a-Lago de Trump. (Bloomberg).

¿Por qué la Torre de Trumo podría ser embargada?

Las propiedades de Trump en su torre homónima de Nueva York, el lugar donde subió en 2015 las famosas escaleras mecánicas para anunciar su entonces arriesgada candidatura a la presidencia estadounidense, todavía corren el riesgo de ser embargadas si el veredicto de 454 millones de dólares en su contra se confirma en la apelación y él no paga. También lo son las otras propiedades que constituyen una parte sustancial de su riqueza.

Los problemas legales, que se extienden mucho más allá del caso de fraude de Nueva York, han dejado a Trump en una posición inusual: el presunto candidato presidencial republicano y veterano de numerosas quiebras y proyectos comerciales fallidos ha ascendido en las filas de las personas más ricas del mundo, pero también enfrenta la mayor llamada de efectivo de su carrera.

Con Trump aventajando por poco al presidente Joe Biden en las encuestas para las elecciones de noviembre, sus altibajos financieros son mucho más trascendentales que cualquiera de sus tribulaciones anteriores. Si bien sus votantes acérrimos han ignorado en gran medida sus acusaciones penales y presiones financieras, él ha recurrido a los fondos de campaña para pagar sus cuentas. Los principales comités de acción política de Trump han gastado 63,9 millones de dólares en honorarios legales desde enero de 2023, según documentos de la Comisión Federal Electoral.

La perspectiva de una crisis de liquidez es a la vez una carga y un grito de guerra para la campaña de Trump, que está muy por detrás de la de Biden en recaudación de fondos.

Los equipos políticos y legales del expresidente desde Nueva York hasta Palm Beach han estado centrados en el pago del bono, así como en la reorganización de la campaña y del Comité Nacional Republicano. Trump ha sido visible en su resort de Mar-a-Lago en las últimas semanas cenando y reuniéndose con gente en lugar de estar de gira mientras su campaña, preocupada por el dinero, examina los acontecimientos.

¿Cuáles son los problemas legales de Trump y sus consecuencias?

Trump, de 77 años, está sumido en una red de problemas legales que podrían derivar en una serie de juicios y apelaciones.

Además del caso de fraude en Nueva York, recibió una indemnización por daños y perjuicios de 83,3 millones de dólares en una demanda por difamación y enfrenta cuatro casos penales, incluidos dos que alegan que conspiró para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

El juicio por el pago de su silencio a una estrella porno antes de las elecciones de 2016 comenzará el 15 de abril en Manhattan.

El multimillonario se caracteriza por jactarse de su riqueza. La semana pasada, dijo en su plataforma Truth Social que tenía casi 500 millones de dólares en efectivo, citando su “duro trabajo, talento y suerte”.

“Tengo mucho dinero en efectivo y una gran compañía”, dijo el lunes afuera de una audiencia judicial por el caso del dinero secreto, al mismo tiempo que promocionaba el valor de su marca. “También me gustaría poder utilizar parte de mi dinero para ser elegido”.

No está claro si Trump realmente tiene casi 500 millones de dólares en efectivo; para empezar, las exageraciones sobre su riqueza son lo que lo metió en problemas con el estado de Nueva York.

James demostró en el juicio que él y la Organización Trump sobrevaluaron sus propiedades, y los hallazgos en su contra supusieron un nuevo golpe no solo a su cuenta bancaria sino a una de sus mayores fortalezas autoproclamadas: su destreza financiera.

El juicio “rompió la burbuja de esta mitología que había construido en torno a sí mismo, su éxito y el increíble valor de sus activos”, dijo Jennifer Rodgers, exfiscal federal que ha seguido los problemas legales de Trump. “Aparentemente está más enojado por eso que por el caso penal”.

Al mismo tiempo, el alcance financiero de los negocios de Trump se extiende por todo el mundo. Podría decirse que su política puede ayudar a impulsar sus acuerdos comerciales, ya que los desarrolladores y gobiernos extranjeros son conscientes de que se postula para la Casa Blanca y, al mismo tiempo, busca enormes inversiones que puedan generar grandes ganancias.

La campaña de Trump se negó a comentar sobre su riqueza, más allá de señalar el comercio de su empresa de redes sociales. Karoline Leavitt, una portavoz, dijo que Biden es “el único candidato a presidente que está buscando favores con países extranjeros”.

Ganancia inesperada en acciones

Trump está disfrutando de un aumento récord en su riqueza gracias a Trump Media & Technology Group Corp., que comenzó a cotizar el martes bajo el símbolo DJT. Con la ganancia bursátil, se unió por primera vez a las filas de las 500 personas más ricas del mundo en el Índice de multimillonarios de Bloomberg .

Trump posee acciones por valor de 4.600 millones de dólares al cierre de operaciones del martes. Pero están sujetos a un acuerdo de bloqueo de aproximadamente seis meses que le impide vender, transferir o utilizar las acciones como garantía para préstamos. Eso hace que el momento de su apelación del caso de James sea clave: vender acciones podría proporcionar un enorme impulso financiero si se confirma el veredicto y él ha pasado el período de bloqueo.

Más allá del veredicto de James, también enfrenta el pago de 83,3 millones de dólares en un caso de difamación presentado por la escritora E. Jean Carroll, quien lo acusó de agredirla sexualmente en la década de 1990. El expresidente trabajó con Federal Insurance Co. de Chubb Ltd. para depositar una fianza de 91,6 millones de dólares a principios de este mes mientras apela.

¿Qué constituye la fortuna de Trump?

Hasta ahora, la fortuna de Trump ha dependido en gran medida de sus propiedades inmobiliarias, con un valor estimado de 2.700 millones de dólares.

Incluyen Mar-a-Lago, su lujosa residencia en Florida; el ático de la Trump Tower en Manhattan; y complejos turísticos de golf como el Trump National Doral, al noroeste de Miami. Al pedirle al tribunal de apelaciones que renunciara o redujera significativamente su fianza por el veredicto de 454 millones de dólares que vencía el lunes, Trump advirtió que se vería obligado a vender propiedades en una “venta de liquidación” para recaudar dinero si el tribunal no lo ayudaba. .

Trump ahora tiene hasta el 4 de abril para realizar el pago del bono de 175 millones de dólares, lo cual dijo que hará.

Si el veredicto y la pena sobreviven a su impugnación, todavía tendrá que pagar la sentencia completa de 454 millones de dólares más los intereses acumulados a unos 112.000 dólares por día, lo que podría añadir otros 10 millones de dólares en sólo tres meses.

Michael Zeldin, exfiscal federal, dijo que la indemnización por daños y perjuicios sigue siendo una amenaza “muy sustancial” para las finanzas de Trump incluso con su nueva riqueza gracias a Trump Media, dado que las acciones están bloqueadas durante meses y su valor podría caer fácilmente si el expresidente es condenado por un delito o pierde las elecciones de noviembre.

“Para personas como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, 450 millones de dólares no es mucho dinero: pueden emitir un cheque y lavarse las manos”, dijo Zeldin. “Trump no parece estar en esa categoría de riqueza, por lo que es un golpe sustancial en su contra”.

¿Quiénes podrían ayudar a Trump para que ‘salve’ su fortuna?

Las opciones de Trump, por supuesto, van más allá de sus activos actuales. Podría aceptar ayuda financiera de cualquier número de personas ricas de su vasto círculo social, muchas de las cuales podrían ver un beneficio en ayudar a un potencial futuro presidente.

Jared Kushner, yerno de Trump, no está valorado en el Índice de multimillonarios de Bloomberg, pero administra alrededor de 3.100 millones de dólares en su firma de inversión Affinity Partners, respaldada en gran medida por fondos soberanos saudíes y emiratíes.

Los negocios de Trump se beneficiaron de los vínculos exteriores cuando era presidente. El grupo de defensa Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, o CREW, dijo el año pasado que un análisis de los registros fiscales de Trump muestra que su compañía ganó hasta 160 millones de dólares en acuerdos comerciales internacionales mientras estuvo en el cargo. Sus hoteles recibieron al menos 7,8 millones de dólares de China, Arabia Saudita y más de otros 20 gobiernos extranjeros y sus representantes en ese tiempo, según un informe de los demócratas de la Cámara de Representantes.

Oriente Medio y Asia han sido un área de especial atención para su empresa. En noviembre de 2022, Dar Al Arkan Global Co., una unidad del promotor inmobiliario saudí Dar Al Arkan, llegó a un acuerdo con la empresa de Trump para desarrollar villas residenciales, un hotel y un campo de golf en Omán.

En 2017, sus hijos abrieron un campo de golf de lujo con la marca Trump en Dubái en asociación con Damac Properties Dubai Co. La empresa también sigue recibiendo derechos de licencia de un proyecto en los Emiratos Árabes Unidos y tiene nuevos acuerdos de marca en India e Indonesia. No está claro si Trump se alejará de nuevos acuerdos con el extranjero si gana en noviembre, como lo hizo la primera vez en 2016.

El magnate inmobiliario filipino José EB Antonio dijo que está interesado en más acuerdos con Trump después de asociarse con él en la Torre Trump en Century City en el distrito financiero de Manila. Llamó al expresidente un “tipo pro-empresarial”.

Una posible elección de Trump “debería ser buena para nosotros en Filipinas”, dijo Antonio en una entrevista. “Somos amigos y muy cercanos a Estados Unidos”.

¿De dónde saca dinero Trump para su campaña presidencial?

De vuelta en Estados Unidos, Trump se apoya cada vez más en sus partidarios para sus proyectos de ley, con mensajes de texto y correos electrónicos para recaudar fondos promocionando lo que él llama una conspiración en su contra.

El dinero donado por sus seguidores en todo el país ha sido una bendición para pagar a los abogados, pero cada dólar gastado en asuntos legales es dinero que no puede gastar en llegar a los votantes. Y el dinero que Trump puede utilizar para cubrir honorarios legales se agotará en los próximos meses, lo que significa que tendrá que apoyarse en donantes o comenzar a usar su propio dinero.

Tal como están las cosas, está muy por detrás en la carrera por el dinero: Biden y el Partido Demócrata comenzaron marzo con 155 millones de dólares, según la campaña del presidente. Eso es más de tres veces los 50 millones de dólares que Trump y el Comité Nacional Republicano tenían a mano, según sus presentaciones más recientes a la Comisión Federal Electoral. Si se suma el súper PAC aliado de Trump, el total asciende a 76 millones de dólares.

Es poco probable que las tensiones legales influyan en los votantes que ya han tomado una decisión sobre si apoyar o no a Trump, dijo Doug Heye, estratega político republicano. Pero se suman a los desafíos de su campaña al desviar la atención de la gente y aumentar las tensiones financieras que también podrían impedir que Trump organice mítines de campaña o publique anuncios, dijo.

“Ese, en última instancia, debería haber sido uno de los argumentos que todos los que se postulan contra Donald Trump deberían haber presentado y no lo hicieron”, dijo Heye. “Independientemente de si estás de acuerdo en que Trump fue una víctima o no, podrías argumentar que el candidato republicano debe centrarse en Joe Biden, y que Donald Trump, con todas estas otras cosas que están sucediendo, simplemente no puede serlo’'.