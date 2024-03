Van por Jair Bolsonaro: Es acusado de falsificar datos de vacunación COVID y asociación criminal

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue acusado formalmente de asociación criminal y de falsificar sus propios datos de vacunación contra el COVID-19, el primer señalamiento contra el asediado líder de extrema derecha, con otras potencialmente en camino, informó la Policía Federal de Brasil este 19 de marzo.

La Corte Suprema publicó este martes la acusación de la policía que alega que Bolsonaro y otras 16 personas insertaron información falsa en la base de datos de salud pública para que pareciera que el entonces presidente, su hija de 12 años y varios otros en su círculo se habían vacunado contra el virus SARS-CoV-2.

Durante la pandemia, Bolsonaro fue uno de los pocos líderes mundiales que criticó abiertamente las vacuna contra el COVID-19, desobedeciendo abiertamente las restricciones sanitarias y alentando a la sociedad a seguir su ejemplo.

Su administración ignoró varios correos electrónicos de la compañía farmacéutica Pfizer que ofrecía vender a Brasil decenas de millones de inyecciones en 2020 y criticó abiertamente una medida del entonces gobernador del estado de Sao Paulo. João Doria, quien ordenó la compra de vacunas de la empresa china Sinovac cuando no había otras dosis disponibles.

La fiscalía general de Brasil tendrá la última palabra sobre si utilizar la acusación policial para presentar cargos contra Bolsonaro ante la Corte Suprema. Esta surge de una de varias investigaciones dirigidas contra Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022.

¿De cuánto es la posible pena de prisión para Jair Bolsonaro?

El abogado de Bolsonaro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press. El expresidente negó haber actuado mal durante el interrogatorio en mayo de 2023.

La policía acusa a Bolsonaro y sus asistentes de alterar la base de datos del Ministerio de Salud poco antes de viajar a Estados Unidos en diciembre de 2022, dos meses después de perder su candidatura a la reelección ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro necesitaba un certificado de vacunación para ingresar a Estados Unidos, donde permaneció durante los últimos días de su mandato y los primeros meses del mandato de Lula.

Si es declarado culpable de falsificar datos sanitarios, el político de 68 años podría pasar hasta 12 años tras las rejas, según el analista jurídico Zilan Costa. La pena máxima de cárcel por un cargo de asociación criminal es de 4 años, agregó.

¿Qué otras investigaciones hay abiertas contra Jair Bolsonaro?

Jair Bolsonaro, en un rally a su favor en febrero de 2024 en Sao Paulo. (Dado Galdieri/Bloomberg)

Jair Bolsonaro mantiene una lealtad incondicional entre su base, como lo demostró el gran apoyo que recibió en febrero cuando unas 185 mil personas atestaron el principal bulevar de Sao Paulo para denunciar lo que ellos (y el expresidente) caracterizan como persecución política por parte de Lula.

El máximo tribunal electoral de Brasil ya dictó que Bolsonaro no es elegible a cargos públicos hasta 2030, alegando que abusó de su poder durante la campaña de 2022 y arrojó dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país.

Otras investigaciones incluyen una que busca determinar si Bolsonaro intentó introducir dos juegos de costosas joyas de diamantes en Brasil e impedir que se incorporaran a la colección pública de la Presidencia. Otro se relaciona con su presunta participación en el levantamiento del 8 de enero de 2023 en la capital, Brasilia, poco después de que Lula asumiera el poder, que se parecía al motín del Capitolio en Washington dos años antes. Bolsonaro ha negado haber actuado mal en ambos casos.