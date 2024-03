Mike Pence no apoyará a Trump en las elecciones 2024: ‘Había profundas diferencias entre nosotros’

El ex vicepresidente Mike Pence dijo que no respaldaría a la candidatura del republicano Donald Trump, rumbo a las elecciones en Estados Unidos este año, como reprimenda a su ex compañero de fórmula.

Pence fue vicepresidente durante el gobierno de Trump y después buscó ser candidato presidencial, no obstante, suspendió su campaña en octubre de 2023.

“Durante mi campaña presidencial dejé en claro que había profundas diferencias entre el presidente Trump y yo en una variedad de temas, y no solo nuestra diferencia en mi deber constitucional que ejercí el 6 de enero”, dijo en una entrevista con Fox News en Viernes.

Pence desafió a Trump por la nominación presidencial republicana el año pasado, pero no logró ganar mucha tracción en las encuestas y se retiró antes de que comenzara la votación. Pence, junto con la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, es uno de los pocos rivales en las primarias que se han negado a respaldar al expresidente.

Como parte de sus esfuerzos por anular el resultado de las elecciones de 2020, Trump presionó a Pence para que interrumpiera la certificación de las papeletas del Colegio Electoral.

Pence argumentó que no tenía la autoridad para hacerlo, lo que llevó a los alborotadores a corear “Cuelguen a Mike Pence” mientras irrumpían en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. El comité selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investigó la insurrección informó que Trump expresó apoyo a los cánticos violentos de la mafia sobre su entonces vicepresidente.

“Mire, estoy increíblemente orgulloso del historial de nuestra administración”, dijo Pence en la entrevista de Fox News. “Fue un historial conservador que hizo que Estados Unidos fuera más próspero, más seguro y vio a conservadores designados para nuestros tribunales en un mundo más pacífico”.

Pence se negó a decir a quién apoyaría y agregó que no votaría por el presidente Joe Biden.