¿Por qué Haití se convirtió en un estado fallido? De la dictadura al terror de las pandillas

El ejército estadounidense comenzó a sacar por aire al personal de la embajada de Haití durante la noche mientras la isla caribeña se hunde aún más en el caos. Bandas rivales han unido fuerzas para invadir la capital del país, Puerto Príncipe, en un intento de forzar la dimisión del presidente en funciones, Ariel Henry.

El líder de la pandilla detrás de la violencia, Jimmy “Barbecue” Chérizier, advirtió que habrá una “guerra civil que conducirá al genocidio” si Henry no renuncia.

Durante la semana pasada, las pandillas haitianas llevaron a cabo una serie de ataques coordinados contra prisiones y comisarías de policía, sacando a más de 3 mil 800 criminales de las dos cárceles más grandes de Haití, al tiempo que sitiaron el puerto y el aeropuerto del país.

Haití ya se enfrenta a una crisis humanitaria. Se encuentra entre los países más pobres de América Latina y el Caribe, con el 90 por ciento de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza. Y tras la reciente ola de violencia, alrededor de 15 mil personas que ya estaban alojadas en campos de desplazados internos se han visto obligadas a abandonarlos nuevamente.

Henry llegó al poder en 2021 en virtud de un acuerdo acordado con la oposición tras el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Henry es ampliamente considerado ilegítimo por el público haitiano y debía dimitir el 7 de febrero, pero parece estar ampliando su estancia.

El país acudió a las urnas por última vez en 2016 y no hay un calendario para nuevas elecciones. Durante los últimos seis años, el parlamento haitiano se ha paralizado: no se han aprobado leyes importantes y sólo se votó un presupuesto.

El régimen es débil y carece de control sobre los territorios del país, lo que lleva a una situación en la que Haití se encuentra como rehén de sus bandas criminales. Los funcionarios estadounidenses han dicho que no presionarán a Henry para que se vaya, pero lo instan a facilitar la transición a un gobierno democrático.

Dos hombres cargan un ataúd tras jornada violenta en Puerto Príncipe. (Foto: Johnson Sabin/EFE)

Historia turbulenta

Las pandillas violentas no son nuevas en Haití. Entre 1957 y 1986, Haití fue gobernado como una dictadura por la familia Duvalier. Tras un fallido golpe militar en 1958, François Duvalier intentó eludir a las fuerzas armadas creando una milicia privada y personal llamada “Tonton Macoutes”.

Los Macoutes estaban formados por fanáticos analfabetos convertidos en pistoleros imprudentes que actuaban como una fuerza paramilitar. No debían rendir cuentas ante ningún organismo o tribunal estatal y tenían plenos poderes para deshacerse de los enemigos del paranoico presidente.

El grupo fue desmantelado en 1986, pero sus miembros continuaron aterrorizando a la población. Desde entonces, las pandillas han estado involucradas en masacres, ataques a huelgas laborales o levantamientos campesinos y asesinatos por motivos políticos.

Haití dio su primer paso hacia una transición democrática plena en 1990, al elegir a Jean-Bertrand Aristide como presidente. Pero el gobierno de Aristide fue derrocado por un golpe militar al año siguiente y posteriormente el ejército haitiano fue desmantelado. El ejército haitiano era una fuerza muy corrupta, pero eliminarlo significaba que el país ya no podía luchar contra el crimen organizado.

En ese momento, los narcotraficantes haitianos trabajaban estrechamente con el Cartel de Medellín de Colombia. Estaban corrompiendo a funcionarios y a la policía mientras trasladaban cientos de toneladas de cocaína desde Colombia a muelles apartados en Haití y luego a Estados Unidos. El tráfico de drogas se convirtió en una fuente de ingresos poco conocida, pero importante, para las élites políticas y empresariales de Haití, que brindaban protección y apoyo logístico a los narcotraficantes.

Los esfuerzos destinados a disolver ciertos grupos armados e incluso las fuerzas armadas nunca tuvieron pleno éxito. Nunca se desarmaron y se han convertido en vigilantes de extrema derecha, como grupos de defensa comunitaria y paramilitares.

Luego, Haití fue azotado por un terremoto en 2010. Esto permitió que miles de reclusos escaparan de cárceles en ruinas y se hicieran cargo de estos grupos de autodefensa. Estas pandillas más jóvenes, menos afiliadas políticamente y poco organizadas se están convirtiendo en las organizaciones criminales que hoy están causando estragos en todo Haití.

Auto blindado patrulla las calles tras saqueos en Puerto Príncipe. (Foto: EFE)

Un estado gobernado por pandillas

El número de pandillas ha aumentado rápidamente en los últimos años. Se estima que existen actualmente 200 bandas criminales en Haití, y alrededor de 95 sólo en la capital, Puerto Príncipe. Esto ha resultado en inseguridad masiva, secuestros y ataques a gran escala contra policías, políticos, periodistas y civiles.

Las pandillas ahora tienden a estar afiliadas a dos grupos. La estructura de pandillas más predominante es la de “G-9 y Familia”, una federación de nueve pandillas encabezadas por alias “Barbecue”. Fundado en 2020, el G-9 ha estado vinculado al partido haitiano Tèt Kale (Parti Haïtien Tèt Kale – PHTK) de Moïse y Henry, a quien la federación supuestamente habría asegurado votos.

La atención del G-9 se centra principalmente en la extorsión y los secuestros. Ha tomado el control de actividades económicas clave, incluidos los principales puntos de entrada y salida de Puerto Príncipe, e infraestructuras críticas como puertos y terminales petroleras, cobrando “pagos de protección” a cualquier institución que opere en estas áreas.

Las recientes fugas de cárcel fueron una operación conjunta con “G-Pep”, otra federación de pandillas que anteriormente estuvo vinculada a los oponentes políticos de PHTK.

Jimmy Cherisier, alias Barbecue, jefe de la pandilla haitiana G9. (Foto: Johnson Sabin/EFE)

Sin final a la vista

Para poner fin a esta crisis, Haití necesita un gobierno electo. Pero celebrar elecciones en este clima no será una tarea fácil ni resolverá las causas profundamente arraigadas de la anarquía.

Actualmente no existen las condiciones para elecciones libres y justas y no existe la infraestructura que las haría posibles. Del mismo modo, cualquier elección libre y justa debería tener lugar en un contexto en el que las pandillas no intimiden a los votantes para que voten de una manera particular.

En octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU votó a favor de enviar una fuerza de seguridad multinacional liderada por Kenia a Haití para controlar a las pandillas y su espiral de violencia. Sin embargo, la misión de mantenimiento de la paz se ha retrasado y ningún otro país se ha presentado para proporcionar los recursos necesarios para restablecer la paz.

Pero hace tiempo que deberían celebrarse elecciones y el statu quo no resolverá nada.

*Para leer el artículo en su idioma original, da clic aquí.

*Escrito por Nicolás Forsans, profesor de Gestión en Essex Business School (EBS) y codirector del Centro de Estudios Latinoamericanos (CLACS) de la Universidad de Essex.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.